特斯拉充電規格真有那麼好？Hyundai表示充電速度是考慮關鍵！
電動車充電頭規格是近期的熱門討論話題，因為有越來越多車廠加入到特斯拉的NACS北美充電標準規格當中，這也讓特斯拉的股票近期不斷飆漲，現在現代汽車也表示可能考慮加入到NACS陣營當中，但是他們認為現在特斯拉的快充效率沒辦法發揮他們車輛的潛能，因此這件事還沒有這麼快有結論。
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現在除了特斯拉本身使用NACS之外，包含了Stellantis汽車集團、Ford福特、GM通用以及Rivian電動車都宣布將會使用NACS北美充電標準，而Hyundai甚至也考慮要加入這個行列，但是充電速度是他們最大的考量，因為目前的CCS的最高充電效率比起NACS還要更高，這將可以支援他們的800V充電架構，而目前的特斯拉超級充電網絡並沒有辦法支援，不過這一點很可能在未來會改變。
因為特斯拉現在正在為了Semi卡車以及Cybertruck皮卡車款在進行充電系統開發，很可能將會讓快充效率提高，而如果真是如此Hyundai就對於加入NACS有很大的興趣，不過目前整個超充網絡最穩定的廠商依舊是特斯拉，其餘的廠商穩定性皆不高，因此就算有非常快速的充電系統，但遇到停電或是穩定性不佳的問題，那麼也是毫無用武之地，而若是Hyundai宣布加入NACS也將更確定未來就是以這個規格為主，或許對消費者來說將會是好事一件。