▲ 採單一油電編成販售！和泰汽車與日本同步發表 Toyota Alphard，建議售價 315 萬起！

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為提供乘客專屬的尊榮體驗，全新ALPHARD升級導入左右獨立式全景天窗，並搭載智慧型四區獨立恆溫空調，配合共64色的高質感環艙氣氛燈，讓乘客可依不同需求營造專屬氛圍。14吋後座影音娛樂系統及全車搭載15具JBL音響，更為乘客打造非凡的視聽娛樂感受。在駕駛中控台設計上，ALPHARD採用12.3吋全彩數位儀錶，多達12種呈現風格使駕駛者隨心切換，加上14吋觸控式主機、HUD抬頭顯示器及線傳式電子排檔，提升整體駕駛艙科技感，移動之間皆可從容駕馭。
全新ALPHARD採用霸氣水箱護罩，並整合LED日行燈與序列式方向燈，全新前視造型更為俐落有力，較長的車身(5,010mm)與軸距(3,000mm)使整體樣貌展現王者氣度。全新鍍鉻飾條打造懸浮式車頂設計，以及大器的LED頭燈與尾燈相互呼應，結合此次升級的19吋雙色切削鋁圈，行進間吸引眾人目光。
TOYOTA ALPHARD 標配Toyota Safety Sense 3.0 智動駕駛輔助系統*4，包含ACC主動式車距維持定速系統(全速域/Stop & Go)、PCS預警式防護系統、LTA車道循跡輔助、AHS 智慧型遠光燈自動遮蔽系統、RSA速限辨識輔助等系統以外，全車更搭載6具SRS氣囊，提供最嚴密的安全防護。全新ALPHARD共搭載42項主被動安全配備，全方位守護乘駕安全。
即日起，全新TOYOTA ALPHARD將於全台TOYOTA展示中心正式展售。消費者可親臨展間實際感受ALPHARD霸氣魅力。相關資訊亦可上TOYOTA 網站: http://www.toyota.com.tw查詢。