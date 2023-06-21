Honda加入Google大家庭 Prologue電動車將有內建地圖與語音助理
Honda全新電動車款Prologue EV將會在明年初開始於各地市場銷售，而在車機系統部分他們宣布將會加入科技巨擘Google的懷抱，在內建的系統當中就擁有Google Maps、Google Assistant語音助理以及PlayStore應用程式下載，未來很可能會跟Google進行深度合作，採用Google作為車載娛樂系統。
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Honda在去年的時候就已經發表了Prologue這輛車，不過還要再等待一陣子才會看到他上市，明年初也才會陸續交付車輛給車主，而關於車輛的相關細節也在逐漸確認當中，現在車機系統確定將會內建Google的許多功能，包含了地圖、語音助理、應用程式市集，而這其實並不奇怪，因為Honda的高階品牌Acura已經透露ZDX電動車將會與Google合作，採用一樣的模式。
而在Prologue身上的11.3吋車載娛樂系統當中將會有類似智慧型手機的操控模式，包含Google Maps、Google Assistant以及Google Play都會包含在內，對此將會有更多應用程式可以搭載於車輛當中，但是目前還不曉得會有哪些程式可以使用，在車載的Google Maps當中將會提供充電路線規劃，在沿途尋找充電站，讓旅程時間可以最快，同時還可以估計目的地所需的充電時間，並且針對充電站對車輛電池做預先處理，而Apple的使用者也不用擔心，因為還是擁有無線Apple CarPlay可以使用，或許Honda未來的車款將會跟Google有更多的合作，車機全面採用Google系統也說不定呢。