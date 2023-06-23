台東旅宿｜娜路彎大酒店　Naruwan！歡迎來台東饗樂生活

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酒店共有5家餐廳與酒吧，全天候提供美食，其中又以中庭咖啡廳營業時間最長，主打的自助式晚餐每季更換菜色，主廚擅長以台東食材加上原民香料、東南亞素材研製季節風味料理，即將於夏季推出的鬼頭刀烤全魚、酒釀檳榔蝦、松阪豬；歐風西餐廳每日早上供應自助式早餐，以五星級食材變換料理，菜色富創意，為一天的開始注入活力。而強調「玩樂至上．創意無限」的娛樂空間，使用時間長，也是酒店一大賣點，戶外鹹水游泳池強化新陳代謝，美人湯溫泉鎮定軟化膚質，熱帶雨淋區以強力水柱按摩穴道，室內三溫暖有助於燃燒脂肪，深受旅客喜愛，加上親子互動區、桌上球類區、小白球揮桿區，以及棉花糖、小小射箭手等活動，充分滿足親子度假的需求。
貼心設置電動車充電樁
娜路彎大酒店為提供電動車主更便利的服務，在停車場配置30支充電樁，無論使用原廠充電樁或第三方充電樁，都能讓愛車維持最佳狀態。目前，除了特斯拉、保時捷專用充電樁，還配置「裕電能源」的「YES! 來電」充電樁，供各家電動車使用，裕電的品牌精神以承載能源永續為使命，致力推廣綠能電動車生活，支持低碳環保的休閒旅遊。此外，酒店付費行程「娜路彎市區 深度輕旅行」電動輔助自行車半日遊，則是台東最熱門、環保、健康的玩法，有專業導覽員陪同，從酒店出發，途經台東舊鐵道、馬蘭車站、台東舊火車站、海濱公園、琵琶湖、台東森林公園，因為使用電動輔助自行車，3小時遊程下來，輕鬆愉快，收穫豐富。
飯店資訊
娜路彎大酒店
地址：台東縣台東市連航路66號
電話：089-239-666
網址：www.naruwan-hotel.com.tw
菁鑽券住宿方案優惠
1 .豪華雙人房一晚，含歐風自助式早餐2客，每張票券$3999(一大床/二床)
2.贈客房迎賓小點、贈中庭自助式晚餐77折優惠券、中庭自助式晚餐600元抵用券、贈小白球揮桿體驗券。(30顆球免費)、贈電動輔助車券2張
使用菁鑽券注意事項：
*平日每房每晚加價600元、旺日每房每晚加價600元、假日每房每晚加價1,500元、連續假日每房每晚加價2,500元。如指定入住其他房型，需另付房價差額。
*農曆春節期間得依本券票面金額視同現金折抵並補足當日售價差額。
*平假日定義及展期(節慶)活動使用房型價差方式，請參閱飯店行事曆或官網公告。
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