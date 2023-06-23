連假追劇！3大平台「免費片單」公開：《財閥家的小兒子》看免錢

遠傳friDay影音、LINE TV、MyVideo三大影音串流平台都有「免費」陸劇、韓劇以及韓國、台灣綜藝節目可以收看，像是韓劇《財閥家的小兒子》限時免費看，跟播韓綜《Biong Biong地球娛樂室第2季》也有。但免費看正片中間會有廣告，且部分戲劇可能只有前面的集數可看。
我是廣告 請繼續往下閱讀
影集
- 《財閥家的小兒子》：由遠傳friDay 影音獨家引進由的韓劇，宋仲基一人分飾兩角，描述被誣陷殺害的主角，重生後成為殺害自己的財閥家的小兒子，一步步顛覆財閥家族的復仇故事
- 《依法相愛吧》：獨家韓劇，改編自超人氣同名網路小說，由李昇基、李世榮主演，被稱為心動指數最高的法律界羅曼史。
- 《花書生熱愛史》：則由《黑暗榮耀》「小涎鎮」辛叡恩、三大新生代男神共演，一起探索13年前消失的謎團。
- 《MOUSE窺探》：2021年韓劇收視冠軍，由李昇基主演的19禁懸疑驚悚劇， 改編自韓國真實事件「仁川國小女童分屍案」，以精神病患者為題材。
- 《Biong Biong地球娛樂室第2季》：為最新跟播韓綜，由金牌製作人羅暎錫PD製作，第二季飛往芬蘭拍攝，原班人馬回歸。
- 《DANCE 歌手流浪團》：華麗大咖的主持團，包含金元萱、嚴正化、李孝利、寶兒等巨星走訪韓國，舉辦全國巡迴音樂會故事。
- 《強心臟聯盟》：韓國經典脫口秀《強心臟》，相隔10年後隆重回歸，原班主持人姜鎬童、李昇基網羅韓國民眾最關注的時下話題、分隊挑戰。
陸劇
- 《步步驚心》：以穿越為題材的古裝宮廷劇，改編自知名女作家桐華的同名小說，劉詩詩、吳奇隆及鄭嘉穎領銜主演。
- 《羋月傳 》：是一部古裝大型電視劇，改編自蔣勝男的網路小說《秦宣太后》，內容講述中國歷史上第一個被稱為「太后」的女人、戰國時期秦國女政治家羋八子波瀾起伏的傳奇一生。
- 《知否知否應是綠肥紅瘦》：講述了一個聰明機智的女孩明蘭因為出生時父親犯了罪而被迫背負家族的恥辱，在明爭暗鬥中不斷成長和奮鬥的故事。
- 《楚喬傳》：是一部以古代中國南北朝時期為背景的古裝劇，講述了著名女將楚喬的成長和奮鬥故事。楚喬是南北朝時期南梁開國帝侯景之女，她擁有非凡的才智和領導能力，在經歷了許多風雨歷程後，最終成為了女將軍。
- 《社長之路》：由李李仁、鄭元暢、劉品言主持的實境節目，三位明星角逐未來移動商店「旺財號」。
- 《願望合夥人》：陶晶瑩、任容萱、陳零九、邱勝翊主持，定位為全台首檔社交圖鑑觀察類真人秀。 首創推理遊戲、密室逃脫、劇本殺、大逃殺、主題遊戲、卡牌遊戲、最終決戰等全新設計。
- 《TOP DOG》：由羅志祥、胡宇威、陳楚河、魏蔓、任容萱、李宣榕主持，台灣首部寵物實境節目，除有藝人與狗狗之間的相處過程外，更響應救助浪浪，推廣對寵物不離不棄的意識。
影集
- 《溫暖的，甜蜜的》：宋茜、陳妍希主演，由一則男友陳放的策展報導引爆的隱離婚事實，讓南飛備受小三輿論圍剿，投奔上海婚期將近的閨蜜齊家宜，兩人聯名買房，締結閨蜜同盟。
- 《朝鮮律師》：由《2521》金知妍、《永遠的君主》禹棹奐主演，腦性律師與秘密公主展開復仇，劇情講述朝鮮律師「外知部」通過審判向導致自己父母死亡的仇人復仇。
- 《大嘻哈時代》：台灣第一個以「嘻哈文化」為主軸的棚內高規格選秀實境節目，匯集各式嘻哈風格，並與在地跨界結合，展現多元的創作能量。
- 《花甲少年趣旅行》：跨齡差距的結伴青春旅行 走訪在地文化行銷台灣，全台唯一跨世代明星旅遊實境節目！節目透過2位花甲明星+2位少年偶像，以明星自由行為基底衍生出的旅程。
- 《哈囉！毛小孩》：由「主持天后」陶晶瑩擔任寵物店執行長，集結熱愛毛小孩的「三金」大明星們郭書瑤、許富凱、曹佑寧、黃偉晉擔任店家實習生，學習面對寵物美容與準備寵物膳食的種種考驗。