▲ 樸實無華的德法混血，你能接受嗎？｜Opel Grandland 首發特仕版試駕

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就像 Mokka 之於 Peugeot 208，Grandland 作為 Stellantis 共享技術資源架構的一環，同樣也是與 Peugeot 3008、Citroën C5 Aircross 互利共生的產物，採用 EMP2 模組化底盤平台堆疊，不過熟識這類車系的人都知道，這組底盤放在不同產品上在駕控體感上也會有感不同，至於 Grandland 所呈現的會是如何，個人也很好奇。
以產品的發展進程來看，導入國內市場的 Grandland 其實是小改款式樣，整體設計因為家族化的緣故，很多特徵其實與 Mokka 有很多類似之處，諸如 Vizor 一體式亮面水箱護罩便是一例，但個人認為 Grandland 相較之下多了很多細節上的處理，整體呈現出比 Mokka 更具層次的視覺感，當然，高階車型標配的 IntelliLux LED Pixel Light 矩陣式頭燈也有加分效果，但終歸一句，Opel 現世代的設計主軸還是以俐落、樸實為主，綜觀國內三款上市新車皆然。
在 Mokka 上見得的非對稱式內在鋪陳，在 Grandland 上同樣存在，且車系除最入門的 GS Line 外，其餘車型統一都標配 12 吋數位儀錶，過往在 Mokka 上讓人稍感陽春的印象也隨之消弭不少；此外，中央多媒體資訊娛樂系統也是 10 吋大全配，雖然很可惜沒有因應國內市場需求而支援繁體中文介面，但 Apple CarPlay / Android Auto 的互聯系統標配也很大程度彌補了這個缺陷。
值得一提的是，本車也同樣提供很多貼心的置物空間，像是空調介面下方整合了手機無線充電裝置的置物格，以及前後側門的置物容積都比同級對手來得大上不少。
至於這類家用 SUV 消費受眾最在意的座椅與空間塑造上，前者歸因於試駕車為高階車型緣故，所搭配的座椅由 Alcantara 麂皮與傳統皮革混搭而成，前、後在乘坐體感上都不俗，尤其前座支援電動腰靠、腿部延伸等機能，幾乎可以貼合任何體態。至於後座方面，坦白說空間塑造上有待加強，雖然頭部與膝部空間對於一位 177 公分的男性而言仍有餘裕，但放眼市場一票敵手來看稱不上特別突出，建議消費者前往試乘時需特別體驗此項目。
雖然比起 Mokka 大上一號，但 Grandland 所配置的引擎核心同樣為 1.2 升直列三缸渦輪增壓輔以八速手自排變速箱的基本配置，雖說車重上相較於 Mokka 多了約莫兩百公斤，但要拖動 Grandland 基本上還是相當輕鬆；且 Sport 模式下的高扭力體感也很明顯，諸如山間道路、高速公路等需要較大動力的環境中，Grandland 在動力上供給不會感到吃力，當然，本車與激情二字的關聯幾乎為零的預期心靈還是得有就是。
相較於 3008、C5 Aircross 的柔韌，Grandland 就如同 Mokka 般，呈現出更硬派的底盤回饋，轉向手感扎實精準，路面彈跳資訊相較前述兩者也尤其明顯，相較於同級敵手而言，這組懸吊機構所傳達的訊息顯然偏向運動化靠攏，故對於這類以家用為首要任務的產品而言，胎壓設置是否得宜就變得很重要。此外，另一個值得肯定的是，Grandland 的巡航肅靜性比個人預期中優異不少，此點完全對得起它 140 萬的身價。
在試駕 Mokka 時，我們就曾分享過，Opel 旗下產品，無論就配備、科技、動力甚至是操駕等面向都沒有什麼太大的問題，但作為一個市場後追者，光是到位的產品力真的足夠了嗎？
Grandland 亦然，作為一輛中型休旅，撇除主觀思維較重的設計造型不談，舉凡恰到好處的引擎配置、合乎預期的空間機能、加上不多不少剛剛好的人因科技，這些加總起來，車輛都能給予目標受眾合格的成果。但你我都知道，休旅市場的戰局早已白熱化，Grandland 所位處的 130 – 140 萬戰場更是有多到數不清的選擇，面對這般態勢，Opel 有著必須面對的考驗，未來，無論是在產品價格、抑或是編成選擇上要如何因應購車需求的不同進行調整，或許是總代理歐吉汽車需要審慎思考的課題。
但請千萬不要誤會，Grandland 絕非是一輛讓人失望的休旅，作為德法混血的產物，它完整融合了法系車該有的韻味與維持德系血統該有的精準，這般操作是否能獲得消費者青睞，就只能透過時間證明了！