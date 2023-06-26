豪華電能領路者其實是... 談談Lexus Electrified的起、承、轉與合

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▍起：Lexus Electrified — 豪華品牌電能濫觴
是的，如果記憶好的車迷，應該不會忘記早在2005年，Lexus便獨步全球推出首款豪華電能SUV — RX 400h，其以一具3.3升V6引擎搭配電動馬達模組，堪稱豪華品牌中電動化車款先驅，而緊隨RX 400h之後，包括LS 600h、IS 300h、CT 200h、ES 300h等Hybrid油電複合動力大軍接續登場並於市場各有斬獲，時至今日Lexus仍致力於駕馭魅力與節能減碳間尋求最完美平衡點，其所推出的車款自小型休旅UX至高端跑車LC，幾乎全產品線皆具備電動化選項供車迷享用，多樣性的新能源產品，自能滿足更多消費者的期待與喜愛。
而長期以來Lexus於Hybrid領域琢磨之深，當然也體現在產品表現與科技含量上，像是相對於歐系競爭對手大量使用的Mild Hybrid輕油電系統，其雖利於既有內燃機改裝，因此架構簡單輕巧且成本不高，卻因而僅能於起步加速及怠速熄火再發動等特殊狀況下提供相對有限的節能輔助效果。
但若為Lexus Full Hybrid系統，則因同時讓內燃機與電動馬達模組並存且共生，因此不僅擁有特定條件下的純電行駛功能，帶來相當程度的BEV電動車體驗，同時電動馬達輸出與動能回收效率都更好，並隨時可與引擎銜接創造優異節能表現，僅管其技術門檻較高且系統結構複雜，導致製造成本不易壓低，卻顯然是更加理想的油電複合動力架構。
▍承：Lexus Electrified大軍壓境
當然，於RX 400h現身又過了將近20年，眼前的汽車市場，已與世紀初呈現截然不同面貌，因應豪華品牌買家對於電能車款的殷切期待，Lexus Electrified不僅持續豐富Hybrid產品線，同時也積極開發各類型電能化車款，像是最新世代的純電化休旅RZ 450e便已於日前正式登場，並以313ps與44.4kg-m的峰值輸出與5.3秒破百實力驚艷車壇，如此一來，包含UX 300e與RZ 450e等純電動能車款，以及像是NX 450h+與RX 450h+般的插電式油電複合動力車 型，再加上前述油電複合動力大軍，電動車(BEV)、插電式油電複合動力(PHEV)與油電複合動力(HEV)等各式電能概念於焉齊聚，在追尋環境永續及碳中和的路上探尋每條可行的途徑。
▍轉：每個人都有最適合的Lexus Electrified
而無論BEV、PHEV或HEV，每一款Lexus Electrified所各自對應的，則朝向不同屬性消費族群的需求，其中像是BEV就更適合家中能夠設置充電樁的車主，或者都會通勤每週也約略僅需外站補充一次電能即可，與此同時，通過品牌所強調成熟和諧的動力設定與人車介面，更得以徹底根除油電轉換的適應時間與學習障礙，上手電動車更加從容無虞。此外HEV則提供想要無痛轉換電能化車款消費者更輕鬆的途徑，全然無需改變使用習慣，也不必煩惱充電問題，即可輕鬆享受高效率低耗能的Lexus Electrified生活。
至於將引擎與馬達兼顧周全的PHEV，則最適合容易里程焦慮卻又想體驗電動車全新感受的用車族群，只要找得到110V插座，即可滿足每日通勤所需電能，一旦有長途移動需求，又可透過燃油引擎延長續航力，堪稱魚與熊掌兼得的Lexus Electrified選項。
▍合：放眼綠能未來 — Lexus Electrified
正因紮根市場已久，目前全球共計約90個國家銷售各式Lexus Electrified車款，也因其於品牌、產品、科技、效率與行銷面向上竭力滿足市場多方需求，至2020年已佔全球電動化車款總銷量的1/3，同時更累積超過200萬輛銷售成績，這當然不僅只是Lexus品牌或企業集團本身的成就，更重要的是因此減少了全球約計1900萬噸的二氧化碳排放量，如果不好理解，簡單說幾乎等同高達30萬輛傳統內燃機動力車輛從此消失在地球上，而未來相信Lexus Electrified也將持續為節能減碳克盡心力，以碳中和目標為願景，創造環境資源得以永續發展。