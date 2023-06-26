可以不用等了，Volkswagen執行長表示金龜車不會電動化
日前Volkswagen釋出與《瓢蟲少女》電影版《Miraculous：Ladybug&Cat Noir》合作的宣傳預告，由於海報中有Electric Beetle概念車，因此讓各界猜測是否會有電動金龜車的可能性，對此近日Volkswagen執行長在接受訪問時給了答案。
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Volkswagen在2019年法蘭克福車就與eClassics合作推出電動版Beetle，之後又陸續和eClassics合作帶來電動版T1與T2等經典車，甚至也表示過Beetle有可能會以電動車方式回歸，加上近期與法國卡通《瓢蟲少女》電影版《Miraculous：Ladybug&Cat Noir》合作中女主角車款又是Electric Beetle概念車，總總跡象都讓外界猜測Volkswagen可能真有打算推出電動金龜車。
然而關於電動金龜車近日Volkswagen執行長在接受訪問時給了明確答案，雖然之前有表示電動金龜車可能性，ID.Buzz也有復古情懷設計，但不代表未來就會朝此發展，而且那也是前任的策略。
對於品牌來說想要持續發展必須要向前看，而不是不斷回顧過往，縱使Beetle於當年有著美好輝煌的紀錄，但那些都過去了，因為有些事物就適合留在過去，重啟複刻不見得有意義。至於為何Golf與Tiguan會朝電動化邁進，除對品牌有意義外，魚市場中也有相當重要的表現，就品牌開發角度來看這是值得投資的項目。