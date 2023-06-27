外型動感、尺碼更緊湊 全新第二代 C-HR 正式登場

223匹PHEV動力上身 Toyota C-HR尬著GR Sport一起發表！

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

大改款C-HR在歐洲終於登場，這輛車的外觀設計跟先前C-HR Prologue相當類似，內裝鋪陳也更有現代科技氛圍，連同GR Sport車型一起亮相彰顯了車輛的運動感，並且導入了PHEV插電式油電複合動力，高達223匹最大馬力令人期待之外，66公里的純電續航里程更是一大特點。

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Toyota C-HR大改款運用了品牌最新的設計語彙，讓車輛看起來更年輕動感。
Toyota C-HR大改款運用了品牌最新的設計語彙，讓車輛看起來更年輕動感。
全新的C-HR外觀上不意外地使用了現今品牌的電動車設計風格，當然也與先前C-HR Prologue的設計相當雷同，此外過去後車門的車門把手設計在C柱上方是一大特色，現在雖然改回原本一般的位置，但是全車採用貼平式的把手設計同樣相當特別，而雙色烤漆的配置也展現了年輕活力，若是GR Sport車型的話還有運動化的水箱護罩、20吋輪圈以及GR廠徽加持，相信這輛車會成為不少年輕人購車的首選。

車頭造型設計相當吸睛，整體風格與品牌電動車類似。
車頭造型設計相當吸睛，整體風格與品牌電動車類似。
動力系統部分是討論度最高的地方，首次在這輛車上導入了PHEV插電式油電複合動力系統，2.0升汽油引擎搭配電動馬達創造223匹最大馬力，僅有前驅配置的情況下，靜止加速至100km/h只要7.3秒，純電行駛里程來到66公里，而且透過虛擬圍欄科技將可以判斷車輛什麼時候進入到低排放區域，車輛將會自動切換到純電模式行駛。

貼平式的車門把手是這次改款的一大特色，後車門也使用相同的設計，一改過去在C柱上的特點。
貼平式的車門把手是這次改款的一大特色，後車門也使用相同的設計，一改過去在C柱上的特點。
另外兩項動力也都是油電系統，1.8升油電採用前驅配置，140匹馬力讓車輛靜止加速到100km/h時間為9.9秒，而2.0升就擁有197匹最大馬力，擁有前驅以及四驅兩種不同配置，前驅的百公里加速時間為8.1秒，四驅的百公里加速進步到7.9秒。目前尚未公布GR Sport車型可以搭配在哪些動力選擇，但PHEV系統肯定可以選擇GR Sport版本。

PHEV動力擁有66公里純電行駛里程，車輛還會自動偵測低排放區域，切換至純電模式。
PHEV動力擁有66公里純電行駛里程，車輛還會自動偵測低排放區域，切換至純電模式。
內裝部分則是可以看到雙12.3吋的螢幕，雖然基礎車型的車載螢幕為8吋，不過這次在科技層面上車輛擁有許多進化，像是先進駕駛輔助系統將會是品牌最新的配置，並且還擁有數位鑰匙功能，讓你可以使用手機操控車輛，包括了啓閉引擎以及遠端自動停車，這些都將會是此級距車款當中最先進的存在。

駕駛座艙在GR Sport車型上擁有許多紅色妝點，象徵著性能氣息。
駕駛座艙在GR Sport車型上擁有許多紅色妝點，象徵著性能氣息。
而在GR Sport車型上除了上述的水箱護罩、20吋輪圈之外，內裝也會擁有運動化座椅以及抬頭顯示器、JBL高級音響，加上一大堆的GR徽飾鋪陳，讓你擁有滿滿的運動性能感受，如果不想要GR Sport又想要高級感的話，原廠也提供了High Premiere Edition，將會擁有皮革透氣座椅以及全景天窗配置，讓豪華感受更加分。

GR Sport車型有著滿滿的GR廠徽，外觀的雙色烤漆配置也具有性能氣息。
GR Sport車型有著滿滿的GR廠徽，外觀的雙色烤漆配置也具有性能氣息。
目前關於這輛車的定價資訊尚未出爐，不過預計起始售價將會來到3.5萬歐元，折合台幣將近120萬元的價格，在跨界小車的領域當中算是頗為昂貴，雖然目前台灣總代理和泰表示會積極爭取導入台灣，但價格恐怕也不會太樂觀，但相信PHEV動力是一個令人期待的重大改變，新世代車款的造型也會吸引更多年輕消費者的喜愛。

車輛設計依舊擁有動感年輕氣息，將會吸引許多年輕族群購買。
車輛設計依舊擁有動感年輕氣息，將會吸引許多年輕族群購買。
新世代頭燈設計相當具有辨識度，也是一大特點。
新世代頭燈設計相當具有辨識度，也是一大特點。
車側俐落的造型非常吸睛，雖然車室空間表現依舊不亮眼。
車側俐落的造型非常吸睛，雖然車室空間表現依舊不亮眼。
車尾的線條營造出十足的運動感受，多層次的堆疊創造不俗的性能氛圍。
車尾的線條營造出十足的運動感受，多層次的堆疊創造不俗的性能氛圍。
GR Sport的造性特色包含了20吋的輪圈，讓車輛看起來更有吸引力。
GR Sport的造性特色包含了20吋的輪圈，讓車輛看起來更有吸引力。
尾燈設計也是這代C-HR一大特色，中央更直接採用發光的字體相當吸睛。
尾燈設計也是這代C-HR一大特色，中央更直接採用發光的字體相當吸睛。
12.3吋的數位儀表相當具有科技感，更有數位鑰匙功能非常便利。
12.3吋的數位儀表相當具有科技感，更有數位鑰匙功能非常便利。
GR Sport搭配運動座椅，讓駕駛有著性能操駕感受。
GR Sport搭配運動座椅，讓駕駛有著性能操駕感受。
全新導入的PHEV動力系統在油轉電的世代當中相當好用。
全新導入的PHEV動力系統在油轉電的世代當中相當好用。
全景天窗的設計增加開闊性，對於小車來說相當實用。
全景天窗的設計增加開闊性，對於小車來說相當實用。

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