223匹PHEV動力上身 Toyota C-HR尬著GR Sport一起發表！

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全新的C-HR外觀上不意外地使用了現今品牌的電動車設計風格，當然也與先前C-HR Prologue的設計相當雷同，此外過去後車門的車門把手設計在C柱上方是一大特色，現在雖然改回原本一般的位置，但是全車採用貼平式的把手設計同樣相當特別，而雙色烤漆的配置也展現了年輕活力，若是GR Sport車型的話還有運動化的水箱護罩、20吋輪圈以及GR廠徽加持，相信這輛車會成為不少年輕人購車的首選。
動力系統部分是討論度最高的地方，首次在這輛車上導入了PHEV插電式油電複合動力系統，2.0升汽油引擎搭配電動馬達創造223匹最大馬力，僅有前驅配置的情況下，靜止加速至100km/h只要7.3秒，純電行駛里程來到66公里，而且透過虛擬圍欄科技將可以判斷車輛什麼時候進入到低排放區域，車輛將會自動切換到純電模式行駛。
另外兩項動力也都是油電系統，1.8升油電採用前驅配置，140匹馬力讓車輛靜止加速到100km/h時間為9.9秒，而2.0升就擁有197匹最大馬力，擁有前驅以及四驅兩種不同配置，前驅的百公里加速時間為8.1秒，四驅的百公里加速進步到7.9秒。目前尚未公布GR Sport車型可以搭配在哪些動力選擇，但PHEV系統肯定可以選擇GR Sport版本。
內裝部分則是可以看到雙12.3吋的螢幕，雖然基礎車型的車載螢幕為8吋，不過這次在科技層面上車輛擁有許多進化，像是先進駕駛輔助系統將會是品牌最新的配置，並且還擁有數位鑰匙功能，讓你可以使用手機操控車輛，包括了啓閉引擎以及遠端自動停車，這些都將會是此級距車款當中最先進的存在。
而在GR Sport車型上除了上述的水箱護罩、20吋輪圈之外，內裝也會擁有運動化座椅以及抬頭顯示器、JBL高級音響，加上一大堆的GR徽飾鋪陳，讓你擁有滿滿的運動性能感受，如果不想要GR Sport又想要高級感的話，原廠也提供了High Premiere Edition，將會擁有皮革透氣座椅以及全景天窗配置，讓豪華感受更加分。
目前關於這輛車的定價資訊尚未出爐，不過預計起始售價將會來到3.5萬歐元，折合台幣將近120萬元的價格，在跨界小車的領域當中算是頗為昂貴，雖然目前台灣總代理和泰表示會積極爭取導入台灣，但價格恐怕也不會太樂觀，但相信PHEV動力是一個令人期待的重大改變，新世代車款的造型也會吸引更多年輕消費者的喜愛。