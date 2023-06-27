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三上悠亞太猛！《SS：光之編年史》預約破200萬　遊戲亮點搶先看

▲日本知名AV女優「三上悠亞」代言的《SS：光之編年史》手遊，事先預約的玩家人數已經突破200萬。（圖／官方提供）
▲日本知名AV女優「三上悠亞」代言的《SS：光之編年史》手遊，事先預約的玩家人數已經突破200萬。（圖／官方提供）

記者張志浩/綜合報導

日本知名AV女優「三上悠亞」日前雖然宣布退役，不過人氣依舊不減，近日替全新手遊《SS：光之編年史》代言，搭配廣告行銷，遊戲上線前，事先預約的玩家人數已經突破200萬，本週三（6月28日）《SS：光之編年史》上線，官方也順勢推出「雙倍預約獎勵」作為回饋。

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官方指出，《SS：光之編年史》的畫風屬於「繪本風格」，遊戲內的主城介面集合玩家隊伍中主要角色圍爐，玩家們可以與馬可波羅、南丁格爾、阿努比斯等神人英雄互動，並隨時替換圍爐賓客名單，而各個地圖與副本經過繪師的雕琢，希望玩家可以體驗多元豐富的「中世紀繪本」風格場景，在羅馬競技場、神秘地下洞穴、大陸深處森林等奇幻場景，與神人英雄一起探險。

▲《SS：光之編年史》的畫風屬於「繪本風格」，希望玩家可以體驗多元豐富的「中世紀繪本」風格場景。（圖／官方提供）
▲《SS：光之編年史》的畫風屬於「繪本風格」，希望玩家可以體驗多元豐富的「中世紀繪本」風格場景。（圖／官方提供）
官方提及，《SS：光之編年史》在首波上線將會釋出75名英雄角色，在組隊策略中，玩家需要從英雄種族、職業、站位、單一英雄技能等各方面發展策略，打造自己的S級冒險團，75位英雄分別帝國聯盟、森靈族裔、獸人部落、幽冥軍團、神國領域、深淵魔族、時空旅人等7大種族，各種族具有相互壓制的體系，玩家需透過組成不同的種族陣容，提升戰鬥的勝率。

英雄角色職業上，包含衝鋒戰士、盾之坦克、法師輸出、支援輔助、迅捷遊俠、近戰刺客，以及隱藏的奇特職業，官方表示，隨著遊戲預約人數突破目標人數200萬，官方將於上線當日發放「雙倍預約獎勵」，包含玩家們最期待的「100萬預約獎勵-整隊傳說菁英」也將翻倍贈送。

▲本週三（6月28日）《SS：光之編年史》上線，官方也順勢推出「雙倍預約獎勵」作為回饋。（圖／官方提供）
▲本週三（6月28日）《SS：光之編年史》上線，官方也順勢推出「雙倍預約獎勵」作為回饋。（圖／官方提供）

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