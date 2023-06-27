硬漢新選擇！永三國際引進 INEOS Grenadier 五人座 Station Wagon，即日起開放接單！
INEOS 汽車已正式公布由永三國際成為台灣地區銷售與服務總代理。結合英式粗獷主義之設計靈魂與德國精密嚴謹的造車工藝，Grenadier 是一款全方位四輪驅動 越野車，專為征服各種路況地形條件而生。從頭至尾，絕無妥協。無論身於何處，Grenadier 皆能提供絕佳表現的越野能力、實用性與可靠性，路況多變也無所畏懼。
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Grenadier 為 INEOS 集團創辦人 Jim Ratcliffe 心血之作，搭載屢獲殊榮的引擎、梯形大樑底 盤、前中後可鎖定差速器與固定軸懸吊，提供買家豐富多元的個性化選配與實用性配件，打造 強烈個人風格識別之硬派車款。Justin Hocevar,INEOS 汽車亞太區負責人(Head of Asia Pacific Region)表示:「截至目前，我們已於50多個市場建立起超過200個銷售與服務據點 組成的全球服務網絡，歷經一年多的全面性評估，致力集結具備與 INEOS 汽車品牌一致信念 的合作夥伴，展現我們對於 Grenadier 的衷心期盼。佈局亞太區對於品牌發展是一項重要里 程碑，因此我們更加期許合作夥伴能夠真切瞭解四輪驅動車款使用者的需求，並擁有卓越的客 戶服務經營團隊，以提供未來 Grenadier 車主所需的高規服務及用車建議，而與永三國際的 合作，將勢必為台灣豪華車市場再添新機，提供熱愛越野探索及獨到品味車主，純粹全能的硬 派體驗。」
永三國際董事長張定民先生表示:「永三國際非常榮幸成為 INEOS Grenadier 品牌的台灣獨 家代理，無論穿梭於都會日常、探索公路旅行或深入野地征途，Grenadier 皆能無畏挑戰，帶 來出色且風格獨具的操駕體驗。對於 INEOS 汽車品牌與未來產品的發表及引進，永三國際將 秉持一貫的核心理念，持續提供超乎期待的顧客服務與消費者體驗。」
永三國際將導入五人座 Station Wagon 車型，即日起開放預售接單。並同步著手籌備位於台 北及台中的全新 INEOS 展示暨服務中心，預計於 2023 年第四季正式開幕，提供車輛銷售、試 駕、交付及維修保養等原廠認證之專業服務，為台灣市場解鎖越野車格局之巔。