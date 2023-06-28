【試駕】要買休旅車的你怎能錯過Opel Grandland

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現今休旅車當道，因此各級距都有多款車型供消費者選擇，但也因選擇變多使其在購車時也變得更加難以抉擇，如果你對休旅車有興趣或正要購車，那你一定要看這篇報導，我們將為各位獻上進口休旅車新成員Opel Grandland。
要在眾多車款中脫穎而出吸引消費者注意，車輛的造型設計絕對會是首要條件，在這部分Grandland採用Bold&Pure設計元素加上Vizor閃電風鏡，帶來極為醒目的視覺辨識。不僅如此Grandland更運用豐富肌理線條，勾勒出層次鮮明且強烈的動感身形，同時同色的輪拱弧線則讓Grandland散發時尚優雅氣息。
除了外型設計座艙格局與配備內容更是扮演能否成功吸引消費者的關鍵角色，為給予駕駛直覺感官，Opel替Grandland導入Detox極簡直覺減壓座艙及以人為本的駕駛導向設計，功能項目條列分明簡單的規劃，不僅在視覺給予清爽，實際使用也帶來順手的操作感受。
而在配備方面所配置的12吋數位儀表與10吋中控螢幕採顯示當下資訊介面方式，讓駕駛能在第一時間辨讀車輛訊息，止步過若有中文化介面會更貼近國內消費者喜好。此外，Grandland也具備時下與消費者想要的Apple Carplay/Android Auto、具有ACC 全速域主動式固定車距定速巡航、HIA車道置中輔助、FCA前方碰撞警示、ETSR交通號誌辨識、ISA智能速限調整、SBZA 盲點偵測警示、APA智能停車輔助等功能的Opel Driver Assistance Systems智慧安全駕駛輔助系統。而此次是駕車型Business Elegance Modern+首發特仕版更配備無線充電、雙前座加熱、麂皮/皮革座椅及AGR德國脊背健康協會認證雙前座椅。
然而在給予滿滿配備的同時，Grandland也不吝嗇的提供足夠動力，甚至搭載的1.2升三缸渦輪引擎還幫你省稅金，別看引擎排氣量才1.2升，在渦輪增壓輔助下擁有130hp馬力，峰值扭力也有23.5kgm輸出。雖然數據不是高動力設定，但實際於路上驅使，Grandland與這具引擎搭配相當契合，無論低速起步或中高速加速都有充足的能量帶動車輛並以流暢的方式前進，就算國道連續上坡加速也都輕鬆有餘裕，甚至切至Sport模式還會有些許衝勁反應，只是離運動還是有些距離。
在EMP2底盤設定下Grandland在彎中並沒有我們認知中德系車的硬派，相反的反而是以游刃有餘的態度呈現，少了硬將側傾抑制的直來直往個性，過程中雖感受到側傾存在，但滑順柔韌的調性在你還在猶豫之際時就已輕鬆將車輛帶出彎，只不過與同集團其它車型相比，Grandland仍帶有些剛硬少了點從容自若。
休旅車大賣使其一上路就容易車聚，如今隨著Grandland的加入，對於喜愛獨特且有個性化設計的你來說，有了選擇Grandland的理由，而於此同時也無須配備與動態表現妥協。