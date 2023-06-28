蕭敬騰情史「偏好姊弟戀」！出道16年零緋聞　求婚大14歲經紀人

《臥龍》換角「戲曲王子」李文勳！唐美雲失眠：趕快往下走

▲唐美雲籌備《臥龍：永遠的彼日》，臨陣換角「戲曲王子」李文勳。（圖／記者陳明中攝）
▲唐美雲籌備《臥龍：永遠的彼日》，臨陣換角「戲曲王子」李文勳。（圖／記者陳明中攝）

記者羅凌筠/台北報導

唐美雲歌仔戲團6月推出創團26年大戲《臥龍：永遠的彼日》，演出前1周臨時換角身陷性騷擾指控的「戲曲王子」李文勳，唐美雲今（28）日出席記者會透露，當時要處理的事情太多，只能趕快換角「往下走」，尤其演出在即，所以大家幾乎是總動員，要讓歌仔戲繼續進行下去。上周她幾乎都天天失眠，直到聽到票房全賣光的好消息，才鬆了一口氣。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲國光劇團的鄒慈愛參與《臥龍：永遠的彼日》演出。（圖／記者陳明中攝）
▲國光劇團的鄒慈愛參與《臥龍：永遠的彼日》演出。（圖／記者陳明中攝）
唐美雲表示這一次臨時換角，要感謝同為國光劇團的鄒慈愛演出，雖然練習的時間緊迫，但她非常認真，也很投入在角色的學習中。鄒慈愛表示這個角色「姜維」在京劇裡面是大花臉，沒想到在《臥龍》裡是非常帥氣的，但現在最重要的是要把腔調改正，對她來說非常燒腦，不過她表示，這一次唐美雲歌仔戲團的原創故事，裡面很多橋段非常動人，讓她光看排戲就在旁邊哭得淅瀝嘩啦。

▲唐美雲（左）、唐文華相互飆戲。（圖／記者陳明中攝）
▲唐美雲（左）、唐文華相互飆戲。（圖／記者陳明中攝）
繼《冥遊記—帝王之宴》唐美雲與唐文華跨界合作大獲好評後，兩位戲曲巨匠再度同台。被問到排練時兩人是否有相互飆戲的火花？唐文華笑稱：「我是非常尊敬唐美雲老師的，實際上每次聽她唱戲，都有種耳朵戀愛的感覺，反而會讓我分神呢！」唐美雲說：「唐文華老師是非常認真專業的演員，劇本上密密麻麻的筆記，只有他自己看得懂，每每和唐哥一起表演都是享受。」

▲「永遠的娘子」許秀年（左三）助陣《臥龍：永遠的彼日》。（圖／記者陳明中攝）
▲「永遠的娘子」許秀年（左三）助陣《臥龍：永遠的彼日》。（圖／記者陳明中攝）
本劇參演名角不只如此，還有「永遠的娘子」許秀年、「人間國寶」小咪，共同帶領中生代優秀戲曲演員，與劇團青年生力軍。製作團隊更是華麗，除傳藝金曲獎雙金編導組合陳健星、戴君芳外，包括侯孝賢御用藝術指導、金馬獎常客黃文英擔任服裝設計，國立台北藝術大學戲劇學院院長王世信擔任舞台設計，前太陽劇團舞者張逸軍擔任舞蹈設計，強強聯手助陣唐美雲歌仔戲團年度新作。《臥龍：永遠的彼日》6月29日至7月2日在國家戲劇院首演。

唐美雲再攜手唐文華譜君臣情！《臥龍：永遠的彼日》世界首演

歌仔戲天后唐美雲1年暴瘦10公斤！憶喪母對年「有種熟悉氛圍」

唐美雲暴瘦9公斤背債3千萬　謝恩人蔡振南「關心用罵的」

一代女皇武則天的冥界之旅　唐美雲「冥遊記」登衛武營

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀