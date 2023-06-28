《臥龍》換角「戲曲王子」李文勳！唐美雲失眠：趕快往下走
唐美雲歌仔戲團6月推出創團26年大戲《臥龍：永遠的彼日》，演出前1周臨時換角身陷性騷擾指控的「戲曲王子」李文勳，唐美雲今（28）日出席記者會透露，當時要處理的事情太多，只能趕快換角「往下走」，尤其演出在即，所以大家幾乎是總動員，要讓歌仔戲繼續進行下去。上周她幾乎都天天失眠，直到聽到票房全賣光的好消息，才鬆了一口氣。
記者羅凌筠/台北報導
唐美雲表示這一次臨時換角，要感謝同為國光劇團的鄒慈愛演出，雖然練習的時間緊迫，但她非常認真，也很投入在角色的學習中。鄒慈愛表示這個角色「姜維」在京劇裡面是大花臉，沒想到在《臥龍》裡是非常帥氣的，但現在最重要的是要把腔調改正，對她來說非常燒腦，不過她表示，這一次唐美雲歌仔戲團的原創故事，裡面很多橋段非常動人，讓她光看排戲就在旁邊哭得淅瀝嘩啦。
繼《冥遊記—帝王之宴》唐美雲與唐文華跨界合作大獲好評後，兩位戲曲巨匠再度同台。被問到排練時兩人是否有相互飆戲的火花？唐文華笑稱：「我是非常尊敬唐美雲老師的，實際上每次聽她唱戲，都有種耳朵戀愛的感覺，反而會讓我分神呢！」唐美雲說：「唐文華老師是非常認真專業的演員，劇本上密密麻麻的筆記，只有他自己看得懂，每每和唐哥一起表演都是享受。」
本劇參演名角不只如此，還有「永遠的娘子」許秀年、「人間國寶」小咪，共同帶領中生代優秀戲曲演員，與劇團青年生力軍。製作團隊更是華麗，除傳藝金曲獎雙金編導組合陳健星、戴君芳外，包括侯孝賢御用藝術指導、金馬獎常客黃文英擔任服裝設計，國立台北藝術大學戲劇學院院長王世信擔任舞台設計，前太陽劇團舞者張逸軍擔任舞蹈設計，強強聯手助陣唐美雲歌仔戲團年度新作。《臥龍：永遠的彼日》6月29日至7月2日在國家戲劇院首演。