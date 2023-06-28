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SUBARU 北投展示暨服務中心整修完畢，即日起正式展開試營運！

▲ SUBARU 北投展示暨服務中心整修完畢，即日起正式展開試營運！
▲ SUBARU 北投展示暨服務中心整修完畢，即日起正式展開試營運！

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由台灣意美汽車直營的SUBARU北投展示中心，自2013年成立迄今深耕在地十年有成，為提升及擴大台北地區服務量能及品質，全新落成的SUBARU北投全方位展示暨服務中心正式展開試營運，將以全台唯一全新品牌識別及尊榮服務款待每一位顧客。

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全新SUBARU北投展示暨服務中心座落於北投承德路七段主要汽車品牌的一級戰區，擁有優異的地理位置及交通便利等優勢，涵蓋北投、士林、天母生活商圈，並銜接新北市淡水區新市鎮商圈。SUBARU北投據點佔地總面積約523坪，新車展示中心內部面積近200坪，可同時展示多達10部SUBARU車款，讓消費者能依照個人需求選購適合的車款。不僅以全台唯一全新品牌識別設計軟硬體設備，貴賓專屬洽談區、原廠精品展示區、VIP尊榮休息區及貴賓專屬停車位更是一應俱全，讓每一位蒞臨賞車體驗的顧客享受優質尊榮服務。

全新規格打造的服務廠擁有7個專屬工作位，其維修設備及周邊設施皆符合SUBARU日本原廠規格，提供全方位的售後服務項目，包含保養維修、專業汽車美容服務、電動車充電樁、原廠精品及STI改裝零件、配件銷售服務等專業服務，SUBARU北投全方位服務中心將以高品質、高水準的原廠專業服務照顧車主的愛車。

全新SUBARU北投展示暨服務中心即日起展開試營運，預計於9月正式開幕，全體團隊將竭誠為大台北地區消費者服務，歡迎舊雨新知蒞臨指教並隨時關切最新動向。有關SUBARU全台各地展示中心與服務廠資訊，歡迎瀏覽SUBARU台灣意美汽車官方網站https://www.SUBARU.asia/tw/zh/home/或致電SUBARU客戶服務專線0800-486-168洽詢。

【SUBARU北投展示中心】

  • 地址：台北市北投區承德路7段137號
  • 展示中心專線：02-2827-0888
  • 展示中心傳真：02-2822-6222
  • 展示中心營運時間：周一至周六 上午8:30 ~ 下午9:00 周日上午9:00 ~ 下午9:00
  • 服務項目：新車展示、試駕體驗、購車服務
【SUBARU北投服務廠】

  • 服務廠地址：台北市北投區承德路7段137號
  • 服務廠專線：02-2898-8698
  • 服務廠傳真：02-2898-8660
  • 服務廠營運時間：周一至周六∕上午8:30～下午5:30
  • 服務項目：售後保養維修、專業汽車美容服務、電動車充電樁、原廠精品及STI改裝零件、配件銷售服務

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