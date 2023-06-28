▲ SUBARU 北投展示暨服務中心整修完畢，即日起正式展開試營運！

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全新規格打造的服務廠擁有7個專屬工作位，其維修設備及周邊設施皆符合SUBARU日本原廠規格，提供全方位的售後服務項目，包含保養維修、專業汽車美容服務、電動車充電樁、原廠精品及STI改裝零件、配件銷售服務等專業服務，SUBARU北投全方位服務中心將以高品質、高水準的原廠專業服務照顧車主的愛車。
全新SUBARU北投展示暨服務中心即日起展開試營運，預計於9月正式開幕，全體團隊將竭誠為大台北地區消費者服務，歡迎舊雨新知蒞臨指教並隨時關切最新動向。有關SUBARU全台各地展示中心與服務廠資訊，歡迎瀏覽SUBARU台灣意美汽車官方網站https://www.SUBARU.asia/tw/zh/home/或致電SUBARU客戶服務專線0800-486-168洽詢。
【SUBARU北投展示中心】
- 地址：台北市北投區承德路7段137號
- 展示中心專線：02-2827-0888
- 展示中心傳真：02-2822-6222
- 展示中心營運時間：周一至周六 上午8:30 ~ 下午9:00 周日上午9:00 ~ 下午9:00
- 服務項目：新車展示、試駕體驗、購車服務
- 服務廠地址：台北市北投區承德路7段137號
- 服務廠專線：02-2898-8698
- 服務廠傳真：02-2898-8660
- 服務廠營運時間：周一至周六∕上午8:30～下午5:30
- 服務項目：售後保養維修、專業汽車美容服務、電動車充電樁、原廠精品及STI改裝零件、配件銷售服務