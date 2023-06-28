▲ 台灣米其林暑期限時優惠 購胎即贈摺疊露營桌椅套組

米其林MICHELIN以「優異性能直到最後一里」(Performance Made to Last) 的品牌理念，持續深耕台灣市場，提供車主最優質、最可靠的輪胎選擇。「休息，是為了走更長遠的路」是人人皆知的道理，多數人卻無法徹底執行，根據勞動部統計，台灣人平均年總工時在2021年達到2000個小時，位居全球第四高，人力銀行更指出，有高達八成的民眾，有過休假仍需處理公事的經驗。人生偶爾需要放空，今年夏天，台灣米其林體恤台灣勞工朋友忙碌的生活模式，限時推出「出門坐著也好玩」優惠活動，敬邀車主一同放慢腳步，讓心情放個假，即使開車到山林郊區或面朝大海，就能簡簡單單「坐」享愜意安心的旅程。
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台灣米其林始終致力於為消費者提供安心出遊的保障，確保在道路上的安全可靠與輪胎持久性，憑藉著卓越的品質和創新技術，已成為眾多車主的首選，更在今年五月導入米其林高性能電動車胎PILOT SPORT EV與PRIMACY 4 +胎款，提供全方面的解決方案，持續佈局台灣市場多元化的輪胎產品，力求滿足消費者的多樣需求。因應現代人的忙碌生活，台灣米其林推出夏日獨家優惠「出門坐著也好玩！」，7月1日起至8月31日，凡至台灣米其林輪胎官方網站公告銷售店點，購買四條15吋(含)以上的輪胎，即享米其林客製「好好坐」摺疊露營椅+露營桌套組，敬邀消費者一同「放膽閒閒沒事坐！」，「坐」出愜意好心情，出門安心、玩得開心，徹底享受放鬆悠閒的安心時刻，讓米其林輪胎優異持久的絕佳性能，成為心情轉換的首選良方。