【車勢星聞】影音／拉力賽主題電影《我和我的賽車老爸》世界首映，飄移賽車手陳澤耀為戲練開左駕車

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《我和我的賽車老爸》以「拉力賽」為主題，劇情不僅熱血刺激，還有感人的父子親情，首次參與台北電影節的張書瑋開心表示：「非常興奮電影能在台北電影節世界首映，這不是英雄主義的一部電影，當然賽車是亮點，但也希望傳達拉力賽永不放棄的精神，希望觀眾能因為親情、感情被感動。」《我和我的賽車老爸》講述因母親驟逝而被迫與素未謀面的父親同住的小男孩，與這位陌生父親水火不容，父子倆的摩擦在失志的天才賽車手的出現後產生變化。温昇豪片中飾演邋遢中年保全周大隆，因意外導致「長短腳」，全片皆要跛腳演出，温昇豪笑著分享：「跛腳走路不好揣摩，設定是右腳，但拍一整天腳會麻，就不自覺換腳，演完才發現演錯邊。」首次躍升主演的陳少卉飾演叛逆兒童，片中總以全名稱呼温昇豪為「周大隆」，父子關係緊繃，有幾場情感大爆發的橋段，相信會賺走不少觀眾眼淚。邵雨薇飾演耐心溫柔的國小老師，開拍前特地前往小學實習，並親自走訪花蓮觀摩拉力賽事，這次無緣開車，邵雨薇笑說：「真的很可惜，我也很想甩兩下。」飾演失志天才賽車手的馬來西亞演員陳澤耀，現實生活中是漂移賽車手，他笑說：「能演出很爽！我有為了拍攝練習左駕，還跟我馬來西亞的車友提議，希望有機會也能在馬來西亞參加拉力賽！」《我和我的賽車老爸》在中山堂世界首映，電影預計9月全台正式上映。