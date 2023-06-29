高雄人手刀快搶！搭虎航飛金浦1699元起 釜山航空含稅2768元起
高雄民眾想飛韓國旅遊的話現在正是時候，包含台灣虎航、釜山航空這次針對高雄起飛韓國的航班皆狂打促銷。台灣虎航推出高雄飛金浦（首爾），單程未稅價僅1699元起；而釜山航空則是高雄飛釜山單程含稅價也僅2768元起。而優惠適用日期皆至10月，南部人不用辛苦到桃機就能從小港機場飛韓國。
記者葉盛耀/綜合報導
繼端午連假推出超殺的快閃優惠後，台灣虎航又針對高雄飛金浦祭出促銷機票，單程未稅也未含行李僅1699元起，而這次促銷購票日期為即日起至6月30日23:59，意即僅2天。適用優惠日期為2023年9月1日至2023年10月28日，等於是專為秋季航班促銷。從「金浦機場」進入首爾市區，車程約莫僅20分鐘，相較仁川機場雖是首爾內的小機場，但卻可省下不少旅遊交通時間。
而釜山航空也因為七月開始每天都有航班從高雄飛釜山，即日起至6月30日，即僅剩2天，推出單程含稅優惠價2768元起；優惠適用航班日期為2023年7月1日至2023年10月28日，以上為未含行李價格，官網購票時選擇「(高雄-釜山 天天飛特價) 1,500」的選項，最後將為來回未含運共5583元。