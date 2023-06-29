台灣逾萬名患者等待器捐！　響應器捐讓愛延續善循環

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疫情期持續器官移植 創造生命無限可能北醫附醫施俊明院長表示，器官移植不僅是醫院整體醫療品質的重要指標，更重要是延續捐贈者大愛，讓更多人重獲新生。近兩年的疫情影響器官捐贈移植的推動，北醫附醫仍完成7例腎臟移植，包括6位大愛腎臟移植及1組活體腎臟移植，兩度完成單日2例腎臟移植，讓飽受洗腎之苦的病人重拾彩色人生。同時藉由北醫大器捐勸募移植支援體系，轉介衰竭個案至友院，協助2人成功完成肝臟移植。
3D器官模型 完整捐贈者大體難能可貴的是，北醫附醫器官勸募暨移植中心主任林建和表示，一般家屬較難接受的皮膚、骨骼組織捐贈，北醫附醫移植團隊也藉由加強說明修復過程，給予家屬心理支持，於111至112年共完成4例皮膚、骨骼組織的捐贈。另外，111年起在北醫大創新創業教育中心協助下，移植團隊透過3D器官模型列印，在大愛器官捐贈手術後重新置入，完整捐贈者的大體；同時，針對外傷的捐贈者，也由遺體修復的專業團隊協助，讓家屬放下心中的罣礙。
讓更多生命得以延續 響應器捐一起來台灣於民國76年6月19日頒布「人體器官移植條例」，為亞洲第一個有器官移植法律的國家，而此日亦訂為器官捐贈紀念日。黃越綏表示，她很高興能於身心安適的情況下，及早簽下同意書，並強調「救人是好事」，器官捐贈是將大愛遺留人間，讓生命更有意義與價值，只要自身器官仍有利用的價值，很希望有機會讓更多生命得以延續。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58321
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