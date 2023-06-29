SsangYong 雙龍汽車夏季健檢 7 / 1 開跑
台灣即將邁入高溫與午後雷陣雨的典型夏季天氣型態，為了提供車主們涼爽舒適的用車環境，SsangYong雙龍汽車於2023年7月1日至8月31日，舉辦「備戰酷暑 全面啟凍」夏季健檢活動，邀請SsangYong雙龍汽車車主回廠做好冷氣空調保養，減輕愛車運轉負擔，一同涼爽迎接充滿陽光的盛夏季節。
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SsangYong夏季健檢活動，提供車主7大系統共計21項免費車輛健康檢查，包含冷氣空調系統、煞車系統、電腦系統、冷卻系統、底盤、輪胎、燈光等系統。此外，並提供車主指定零件9折優惠如空調濾網、添加劑等，以最貼心的原廠守護，讓車主沁涼一夏。
SsangYong雙龍汽車為感謝回廠參加夏季健檢活動車主的支持，預約回廠車主享免費全車臭氧殺菌服務，全面提升愛車防疫抵抗力。活動期間車主返廠消費滿5,888元再贈SsangYong精品「品牌限量摺疊椅」(限永嘉雙龍直營維修據點及指定經銷公司)，讓車主們在盛夏時節無憂地帶著家人展開完美夏日假期。同時，也歡迎車主踴躍加入SsangYong官方Facebook社團：「雙龍大軍團」（https://bit.ly/3JvoPjU），不定期舉辦多元有趣的的互動活動，並第一手掌握SsangYong品牌好康訊息。