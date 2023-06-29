吃太油＝油症患者？錯！　一次看「油症患者」病因、5大就醫權利

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什麼是油症患者？ 與多氯聯苯中毒有關西元1979年台中、彰化地區，因廠商提煉米糠油在脫臭過程時，以多氯聯苯為熱媒劑，致使熱媒管產生裂隙，導致多氯聯苯及其熱變性物由隙縫滲入米糠油中，發生所謂的多氯聯苯中毒（油症）事件。
這起事件造成2千多位民眾受害。根據國健署資料顯示，有研究結果顯示，多氯聯苯中毒除了早期在外觀上有明顯氯痤瘡、色素沈澱、眼瞼腺分泌過多，在後續也可能造成肝臟、免疫與神經系統損害等問題。
而且多氯聯苯中毒的患者若生下孩子，根據學者的追蹤顯示，許多油症患者二代也都有出現健康問題。
油症患者5就醫權利 2族群為服務對象因此，目前政府提供油症患者之健康照護服務內容，服務對象包含以下2族群：
1.第一代油症患者：
（1）中華民國68年12月31日前出生，已由中央主管機關列冊，或經審查確認。
（2）中華民國69年1月1日至69年12月31日出生，其生母為第一代油症患者，或經審查確認。
2.第二代油症患者：指中華民國70年1月1日後出生，且其生母為第一代油症患者。
而政府也提供5項油症患者就醫權利，包含：
- 凡持「油症患者就診卡」或已註記油症身分之健保卡就醫，享有健保不分科別免收取「門（急）診」（含例假日門診、急診）之部分負擔。
- 第一代油症患者（69年12月31日以前出生之患者）可再享有各科別「住院」免部分負擔醫療費用。
- 醫療院所於部分負擔代碼欄填「901」
- 提供每年一次免費健康檢查
- 油症特別門診服務：衛生福利部豐原醫院及彰化基督教醫院於98年12月開辦「油症特別門診」至今。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58315
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