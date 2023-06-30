TNCAP 第二波撞擊測試結果公佈！Toyota Altis 與 Honda CR-V 分獲五星與三星
臺灣新車安全評等計畫（TNCAP）完成第二批 車型挑選、購置、試驗及評等相關作業後，於 6 月 29 日正式公布 TNCAP 第三及第四順位受評車型的評等結果，Toyota Corolla Altis 獲得五顆星評等，Honda CR-V 則獲得三顆星評等。
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交通部指出，今 112 年 3 月 30 日公告 TNCAP 首批 2 車型 TNCAP 評等結果後，針對第二批 2 車型 Toyota Corolla Altis 及 Honda CR-V，執行機構財團法人車輛安全審驗中心依「交通部執行臺灣新車安全評等作業要點」及「交通部臺灣新車安全評等規章」執行 TNCAP 主動、被動安全評等試驗，辦理完成計分，轉換星級評等， 結果說明如下，本次揭露二車型評等詳細內容可至 TNCAP 專屬網站參閱相關安全資訊。
一、Toyota Corolla Altis 於四大安全領域得分率中分別獲得成人保護 91%、兒童保護 82%、行人保護 84%及安全輔助 68%，依據星級評等平衡標準規定，Corolla Altis 車型整體星級評等為五顆星。
二、Honda CR-V 於四大安全領域得分率中分別獲得成人保護 73%、兒童保護 52%、行人保護 72% 及安全輔助 40%，依據星級評等平衡標準規定，CR-V 車型整體星級評等為三顆星。
交通部說明，TNCAP 預計今年 9 月底會繼續公布第三批 2 車型（Ford Kuga 及 Ford Focus）的車輛安全評等結果，後續依 TNCAP 受評車型清單持續揭露其他車型之車輛安全資訊，讓台灣民眾購車時有客觀的安全參考依據。