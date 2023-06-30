HIV認知不足、社會恐懼成武器威脅病友　愛滋權促會發起7／2台灣「U=U Day」

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為提升民眾對U=U的認知，消除社會的恐懼、害怕，愛滋感染者權益促進會發起7月2日為台灣「U=U Day」，並邀請疾管署署長羅一鈞、NGO團體等一同宣導正確觀念消除恐懼，並呼籲HIV感染者別因害怕而不敢就醫治療。
U=U測不到病毒不會傳染 研究支持且已成國際共識HIV是人類免疫缺乏病毒，感染者可透過治療抑制病毒量，雖然無法治癒，但可以達到不具傳染力。台灣愛滋病學會秘書長林冠吟醫師表示，HIV感染者依照醫師指示一天使用一顆抗病毒藥物，持續穩定治療至少六個月以上，病毒量低於200 copies/ml ，醫學上則定義為測不到病毒，測不到病毒就不具傳染力。
HIV病毒量高低是傳染力的關鍵，林冠吟醫師提到，HIV就像新冠疫情期間，民眾透過病毒檢測了解體內的病毒量，一旦呈現陰性就不具傳染力，此外根據2016年、2019年國外研究顯示，HIV感染者病毒量若低於200 copies/ml，即使從事性行為，也沒有傳染風險。
而國際共識HIV感染者「U=U」（undetectable=untransmittable，測不到病毒=不具傳染力）目前共獲得1,099個國際組織認同，聯合國愛滋病聯合規劃署（UNAIDS）也於2018年7月便已正式公告「U=U國際愛滋治療共識」，其中指出，只要HIV感染者穩定接受治療且持續抑制病毒，即便有未經隔絕的直接接觸性行為，亦不可能發生傳染。
台灣修法納入U=U 4成5民眾卻不知U=U此外，羅一鈞也提到，衛生福利部於2021年07月02日正式修正《危險性行為之範圍標準》，將U=U納入法規，HIV感染者若測不到病毒就不會對人產生傳染威脅，希望民眾可以了解，病友也能安心服藥就醫治療。
不過，根據台灣感染症醫學會與商周刊於今（2023）年3月千人病毒認知大調查中顯示，仍有4成5民眾不知道U=U。因此，愛滋感染者權益促進會希望將台灣首度認可U=U概念修正法規的7月2日這天訂為台灣「U=U Day」，讓大眾正視U=U的訊息才能改變舊時代對愛滋的印象。
為了響應U=U Day羅一鈞也與藝人沈玉琳一同拍攝影片，透過體驗恐怖箱傳達民眾因為不了解而產生恐懼的心態，希望就由正確衛教資訊，讓大眾不再害怕愛滋疾病。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58372
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