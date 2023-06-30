乳癌化放療食養調理　專業中醫師精闢解析

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2. 新出現的無痛腫塊，或現存腫塊的改變。
3. 乳頭上有鱗片，無法治癒。
4. 乳房皮膚隆起、皺紋，或看起來無光澤、有局部凹陷。
5. 乳頭有濕疹樣皮膚病變、異常出血或其他不正常分泌物。
6. 乳房上有靜脈曲張。
7. 乳房皮膚紅腫、潰爛或橘皮樣變化。
8. 乳房四周有無法癒合的傷口，或同一個傷口不斷發生潰爛。
9. 紅疹、發炎不斷。
10. 月經過後，乳房仍持續疼痛。
11. 腋下淋巴腺腫大，淋巴腺堵塞會在液下產生腫塊。
12. 手臂上方腫大。
女性在洗澡時，可一手放於腦後，以食、中、無名指三指的指腹，由乳頭開始，由內向外檢查，感覺是否有不正常的腫塊，如果發現腫塊，要立即去醫院做乳房攝影檢查。
高糖、高熱量飲食曾罹癌機率 癌友建議採低脂高纖飲食乳癌是台灣女性發生率第一的癌症，乳癌放化療的患者尋求中醫的協助，通常會以緩解其放化療副作用為第一要務，唐朝孫思邈《千金藥方》強調「安生之本，必資於食；不知食宜，不足以存生也」。所以正在接受放化療的癌友們，飲食上的調理格外重要。
周大翔中醫師分享，在臨床上常常發現會乳癌患者，撇除家庭遺傳與病史，有很高的比例飲食習慣以高熱量，高糖，高油脂以及常吃加工化學合成食品為大宗，當上述類食物過量攝取時，容易上身體轉變成濕熱體質，身體出現發炎反應，也容易增加罹患乳癌的機率。
乳癌病友接受化療而產生的假性停經症狀，容易潮熱、盜汗與心悸，在中醫的觀點是屬於陰虛血燥的體質，周大翔中醫師指出，此時身體屬於容易發炎狀態，為了因應後續可能的手術、放化療，癌友的首要任務便是儲備體力，因為在治療過程中多半會伴隨噁心、嘔吐、腸胃不適、疲倦等副作用，在吃不下以前就該顧好營養，建議以優質蛋白搭配低脂高纖的飲食為原則。
控制飲食，降低脂肪攝取可減少乳癌風險，尤其要避免高油脂和高糖飲食。建議選擇低脂肪的白肉、海鮮和大豆製品作為蛋白質來源，減少紅肉攝取。烹調方式宜以清蒸和水煮為主，避免煎炒和油炸，以減少攝取的油脂量。周大翔中醫師建議選用健康的油脂來源，如無調味的堅果、橄欖油和苦茶油，有助於增加體內Omega-3比例，減少發炎反應，降低心血管疾病和癌症風險。此外，應避免過多攝取加工肉製品和含有化學添加物的食品，以及避免使用類賀爾蒙藥物和含有雌激素的美容食品，如阿膠、紫河車、鹿茸，海馬等中藥材，使用中藥材前應諮詢合格中醫師的建議。
加強蔬果攝取有助調節荷爾蒙 優質蛋白質助修復針對預防乳癌，女性朋友可以採取高纖飲食，這能降低罹患乳癌的風險。建議飲食以蛋白質和五榖根莖類為主，並加強蔬果攝取。蔬果中的營養素有助於減少癌變風險，蔬菜宜以煮熟方式烹調，每天至少攝取3份蔬菜和2份水果，也可以部分替代主食為未精製澱粉，以增加膳食纖維攝取並減少油脂負擔。
此外，均衡攝取有助於身體調節女性荷爾蒙。然而，部分人可能選擇採取生機飲食，完全不吃肉只吃蔬菜，但這對於乳癌的康復並不理想。周大翔中醫師指出，優質的高蛋白攝取有助於組織修復，素食者可以透過奶類、蛋類和豆製品補充所需的蛋白質。若熱量攝取不足，身體容易疲勞且免疫力下降，對於乳癌的康復也不利。因此，在飲食中仍需保持均衡攝取。
化療會讓人味覺變苦，病人會較喜愛吃重口味食物，烹調時可加酸味，有助增加食慾，如檸檬、醋、蕃茄、梅子都是很不錯的選擇。
中醫認為：「乳頭屬肝，乳房屬胃」，在經絡走向，乳房為胃經、脾經、腎經、肝經、心包經及心經經氣流經處，氣機壅塞、濕熱瘀痰滯於胸中而生癌腫。
周大翔中醫師分享，平常洗澡時可以用溫水沖乳房，經常拍打（手掌拱起來呈空心狀拍打）按摩乳房，加上按摩足底，暢通淋巴預防乳腺炎，從中醫角度，在腳的第二趾趾踝上方，有胸部淋巴腺的反射區，脾胃自律神經結也在腳趾處，經常活動腳部，能預防乳腺發炎、暢通淋巴。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58367
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