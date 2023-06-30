常想咬冰塊、咬手指？「口腔期不滿足」早改善，避免影響健康！

我是廣告 請繼續往下閱讀
人人都會有的「口慾期」：楊聰財醫師表示，口腔期又稱口慾期，會從出生後2個月至2歲之間出現，此時的孩子會透過嘴巴認識這個世界，不只是手，也包括咬任何東西、將各種東西放進嘴巴裡，是人類很基本的慾望。這也是為什麼嬰幼兒會需要咬奶嘴的其中一個原因。
口腔期不滿足：信任、安全感降低。當然，各種東西放進嘴巴裡是個不衛生又有危險的行為，父母會阻止，而若阻止又沒有給予奶嘴或其他滿足咬物慾望的替代方式，長期下來就可能出現「口腔期不滿足」。而口慾期和信任感、安全感有所關聯，正如小孩肚子餓被父母餵食，小孩會對父母有所信任、感到安心，反之會不自覺間減少信任感、安全感。另外，像是受虐、較貧困的家庭身邊也較少能夠滿足口慾期的合理物品，也會容易發展不滿足的問題。
口腔期不滿足影響健康：諸如上述這些被阻止、被忽略等口慾期無法被滿足的情況，將可能使得成長階段、長大成人後對周遭信任降低、沒有安全感、感到憂鬱、焦慮等情緒，也就常見時常想咬東西，包括透過咬東西解除心理壓力，例如咬冰塊、咬指甲、貪吃等等，也有些人暴飲暴食者其實並不是真的感覺到肚子餓，而僅是想要咬東西。嚴重甚至可能出現被害妄想症、或者出現暴食症。
口腔期不滿足常常想咬東西，常見咬物方式影響身體健康！
楊聰財醫師表示，每個人應對壓力的方式不同，此族群應對的方式就是咬東西，視情況這些行為也可能對身體帶來更進一步的傷害。
例如常常咬冰塊者就容易出現牙齒傷害、顳顎關節炎等口腔相關疾病，咬指甲者容易手指皮膚潰爛不齊，暴飲暴食者則除了肥胖以外也容易引起三高、增加腸胃負擔。
因此建議若有發現自己情緒上來時就會有想咬東西的衝動，或是平時不自覺間就會有咬東西的慾望，這可能代表自己其實一直身處壓力當中而不自覺，建議可多留意，若已發現近一步影響到身體健康，更應及早檢查。
改善、治療口腔期不滿足，避免不當咬物影響身體健康！
改善、治療口腔期不滿足，楊聰財醫師建議可從緩和心理壓力以及改變紓壓方式兩個方向著手。緩和心理壓力可包括直接降低壓力，或者轉移壓力情緒，包括如運動、冥想、腹式呼吸、寫寫開心日記等進行，這些長期培養成習慣都有利於改善壓力。
改變紓壓方式則可捏按壓力球，或是其他當下可以發洩情緒的方式。若真的想咬東西，建議可選擇堅果、蔬菜、水果等健康、營養、硬度不會像冰塊如此堅硬、不會傷害到身體的食材，避免咬冰塊、咬手指、暴飲暴食。
上述這些方式若都無法改善，可尋求身心科或精神科等專業協助，透過心理治療、行為治療、藥物治療等進行改善，並鼓勵親友予以支持，如此更可避免口腔期不滿足發展至傷害到身體。
以上新聞文字、照片屬《今健康》版權所有，非授權合作媒體，禁止任何網站、媒體、論壇引用及改寫。