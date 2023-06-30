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子宮內膜癌又稱「子宮體癌」，是指子宮內膜發生的癌，內膜癌生長緩慢，局限在內膜時間較長，也有極少數發展較快，早通常無明顯症狀，但最明顯的症狀在於 9 成病友均有異常出血。
通常子宮內膜癌高發年齡為 58-61 歲，衛生福利部基隆醫院婦產科劉馥萍醫師提醒：「女性如果出現經期不規則，或更年期停經前、後持續出血情形，都有可能是罹患子宮內膜癌；若能早期發現、診斷並早期治療，第一期 5 年存活率可高達 97%，預後相當良好。」
但每位女性每個月都經期來潮，該怎麼知道是警覺現在出血是異常？劉馥萍解釋：「一般女性月經週期大約是 21-35 天，平均為 28 天，月經天數大約 4-6 天，經期間正常的出血量約 5-80 毫升；如果有月經量過大超過 80ML，月經天數過長超過 8 天以上的情形，建議至婦產科門診諮詢評估。」
不同年齡層女性常見出血問題
女性也不用過於緊張，當出現異常出血也不等於子宮內膜癌，若以年齡分層來看，有以下常見的出血原因：
- 正在發育的青少女：因初經後因大腦下視丘尚未成熟，導致不正常的排卵，通常 2、3 年後即會規律。
- 已達生育年齡的女性：排除懷孕因素後，常見因息肉、肌瘤、子宮肌腺症及多囊性卵巢等因素造成。
- 40 歲以上至已停經的婦女朋友：多是子宮內膜增生或子宮內膜癌。
通常異常的出血量一般，大量出血者少，多為持續性或間歇性流血，劉馥萍呼籲：「無論是正在發育的青少女，已達生育年齡的女性，或停經後的婦女朋友，若有非經期間、異常的出血都要就醫。」
1~3 % 子宮內膜增生會變成子宮內膜癌
先前劉馥萍才收治一名個案，是一名 50 歲已婚女性，每次月經來量都非常大，血色素最低還曾掉到 7，經超音波檢查發現有子宮腺肌症合併子宮內膜增厚，再經子宮鏡評估後確認有子宮內膜增生情形。
劉馥萍坦言：「子宮內膜增生有可能是癌前病變，造成子宮內膜癌的可能原因之一，若置之不理的話，約有 1~3 % 子宮內膜增生會變成子宮內膜癌。」考量患者已無生育需求，患者選擇微創手術切除子宮，目前術後恢復良好。
子宮內膜癌雖不如子宮頸癌可以靠子宮頸抹片做有效篩檢，但幸運的是，子宮內膜癌會有停經前後不正常出血的症狀，比起卵巢癌要來的容易早期發現、早期治療。
文、王芊淩／圖、黃懷賢
參考資料：衛生福利部基隆醫院婦產科劉馥萍醫師
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 子宮內膜增生會癌變嗎？女性常見三種異常出血狀況