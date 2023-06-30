「不停讓行人」新制上路首日！警方路口大執法 新北9時開出罰單
今（30）日「不停讓行人」交通新規、加重罰則上路，新北市警方在上午9時許，於土城中央路、中正路口開出新北市第一張機車不停讓行人的違規罰單，將處1200元以上6000元以下罰鍰。
記者林莞茜／綜合報導
為了擺脫「行人地獄」封號，交通部日前完成修法，並訂於6月30日起實施，駕駛汽機車行近行人穿越道或其他依法可供行人穿越的交岔路口，有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過者，處新台幣1200元以上6000元以下罰鍰，並記點3點、且須參加道安講習3小時；導致受傷或死亡，處7200元以上3萬6000元以下罰鍰；致人受傷吊扣駕駛執照1年，致人重傷或死亡，吊銷駕駛執照，亦須參加道安講習3小時。
取締標準為在人行道未停讓行人部分，以距離行人行進方向不足一個車道寬（大約3公尺）及汽車前懸已進入行人穿越道線上，始構成違規要件；機車及慢車行近行人穿越道線，以距離行人行進方向不足1個車道寬（約3公尺）及車輛前輪已進入行人穿越道線上，始構成違規要件。
而新北市土城警規畫專案勤務，今日上午起，即針對「車輛路口不停讓行人」、「行人未依規定穿越道路」等違規加強取締，沒想到上午9時許，就在在土城中央路、中正路口開出新北市第一張機車不停讓行人的違規罰單，騎士將被處以1200元以上6000元以下罰鍰。
警方表示，將依違規熱時、熱點持續規劃警力加強「車輛路口不停讓行人」、「行人未依規定穿越道路」取締，期以強力執法量能，深化用路人行經路口應停讓行人之觀念，降低路口事故發生。