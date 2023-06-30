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皮秒雷射術後照護這樣做！醫授5大注意事項　教你加快皮膚修復

皮秒雷射術後照護這樣做！醫授5大注意事項　教你加快皮膚修復
皮秒雷射術後照護這樣做！醫授5大注意事項　教你加快皮膚修復

每日健康-每日都做得到的健康

皮秒雷射可用於美白、除斑、改善毛孔和痘疤問題，讓皮膚光滑緊緻、膚色均勻透亮，且治療恢復期相當短，掀起一陣醫美風潮。對此，新北市立土城醫院整形外科主治醫師李秉勳表示，雖然皮秒雷射效果不錯，也相對安全，但術後的照護十分重要，並分享5件注意事項，包括保護皮膚、飲食調整、保持清潔、攝取足夠水分及避免過度活動。

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▲ 皮秒雷射後，應保護皮膚、飲食調整、保持清潔、攝取足夠水分及避免過度活動。（示意圖／Shutterstock）

李秉勳在臉書專頁《質感良醫 李秉勳 我的專業你的自信 新北板橋土城長庚整形外科》發文指出，皮秒雷射會對皮膚造成一定的刺激和熱能，所以在術後要避免陽光直接照射，最好穿長袖衣服或用防曬乳「保護皮膚」，同時也要避免使用含有刺激性成分的化妝品和護膚品，以免對皮膚造成二次傷害。

李秉勳提醒，術後應適當「調整飲食」，多攝取維生素和蛋白質，有助於加快皮膚的修復和恢復，並避免攝取辛辣、刺激性食物，以及含有酒精的飲料。另外，術後需要「保持皮膚的清潔和衛生」，以防止感染和擦傷，建議用清水輕輕清洗，不要用力搓揉或刺激皮膚，也不要隨意觸摸或挖掉表皮層。

圖／翻攝自 臉書／質感良醫 李秉勳 我的專業你的自信 新北板橋土城長庚整形外科
圖／翻攝自 臉書／質感良醫 李秉勳 我的專業你的自信 新北板橋土城長庚整形外科
李秉勳強調，術後一定要「攝取足夠水分」，像是多喝水或使用保濕產品，以免皮膚乾燥或產生皺紋，也要避免使用含有酒精的產品或刺激性化妝水，最後是「避免過度活動」，也要避免在接受皮秒雷射治療的區域施加過度壓力，以免影響皮膚的恢復和治療效果。

 

本文經新北市立土城醫院整形外科主治醫師李秉勳臉書粉專《質感良醫 李秉勳 我的專業你的自信 新北板橋土城長庚整形外科》授權報導

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