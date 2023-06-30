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男人夜勃不可少！ 醫：1天2小時充血　幫助維持GG長度

男人夜勃不可少！ 醫：1天2小時充血　幫助維持GG長度
男人夜勃不可少！ 醫：1天2小時充血　幫助維持GG長度

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晨間勃起是男性正常的生理現象，但泌尿專科醫師黃冠鈞表示，夜間勃起也很重要，一般男性在一個晚上會有6～7次的勃起，總時數約160分鐘，若夜間勃起減少，可能是身體出問題，確保1天有2個多小時的充血，才能避免陰莖海綿體攣縮，幫助維持陰莖的長度。

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▲ 男人1天有2個多小時的充血，才能避免陰莖海綿體攣縮，幫助維持陰莖的長度。（示意圖／每日健康）

黃冠鈞在臉書粉專《黃冠鈞醫師-泌尿科診間日誌》發文指出，其實晨間勃起和夜間勃起是相同的，都是指在睡眠時，無性刺激的情況下勃起，只不過夜間勃起發生時，人們都處於熟睡中，所以不易察覺，而早上人們一部分的腦袋已經甦醒，在半夢半醒中會感覺得到勃起，因此較易發現。

黃冠鈞提到，研究顯示，睡眠時的勃起與睡眠週期中的「快速眼動期」（REM）有關，一般男性一個晚上會有6～7次的勃起，總時數約160分鐘，絕大多數都發生在「快速眼動期」，而夜間勃起可以反映出一個男人的身體狀況，若有血管性勃起功能障礙，如糖尿病、高血壓，夜間勃起會減少，甚至連心理的憂鬱、焦慮等狀態，也會減少夜間勃起。

圖／翻攝自 臉書／黃冠鈞醫師-泌尿科診間日誌
圖／翻攝自 臉書／黃冠鈞醫師-泌尿科診間日誌
黃冠鈞也強調，夜間勃有助於維持性功能，男性一天要有2個多小時的充血，一來可以避免陰莖海綿體攣縮，幫助維持陰莖長度，二來可以維持海綿體的灌流，自然能保持良好的勃起功能，因此建議男性要有良好的睡眠品質，不只要睡飽，也要睡得熟，同時要控制好體重、腰圍、血糖和血壓，以維持良好的夜間勃起。

本文經泌尿專科醫師黃冠鈞臉書粉專《黃冠鈞醫師-泌尿科診間日誌》授權報導

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