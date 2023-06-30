運彩教室／讓分盤解密！強弱隊交鋒不再懸殊 莊家為何調整盤口？
台灣運彩是台灣唯一合法的運動投注機構，每投注100元就會提撥10%給運動發展基金；去年(2022年)在世足賽的加持下，台灣運彩首度賣破600億，也挹注60.2億元給運動發展基金；而運彩玩法多元，主要分為不讓分、讓分、雙勝、大小、總進球數、單雙、單局不讓分、單節不讓分、單盤不讓分、第一球／下一球、勝分差、正確比數、冠軍等玩法，《Nownews》也透過運彩教室，帶領初學者了解台灣運彩。
運動中心/綜合報導
本篇文章將告訴初學者何謂讓分盤（Handicap Betting）? 讓分盤是一種在體育博彩中常見的玩法。它是基於對比賽中較強和較弱一方的預測，通過給予較弱一方一定的分數優勢或劣勢，以平衡比賽雙方的勝算。
在讓分盤中，博彩公司會給予較弱的一方一個+分的盤口，來平衡兩隊的實力。舉例來說，莊家看好NBA太陽實力優於湖人，本場比賽可能開出太陽讓5.5分(-5.5分)，代表本場比賽太陽至少要贏6分才算獲勝，若最後比數為太陽100：95贏球，但在讓分盤中，投注湖人才是獲利的一方。
讓分盤可以增加比賽的投注樂趣和強弱隊的平衡，特別是在明顯強弱不同的比賽中，更需要讓分盤來平衡。而讓分盤的高低取決於莊家的數據分析，另外，若投注者選擇過於集中在某一支球隊，莊家也可能調整讓分盤，以平衡投注。