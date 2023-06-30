▲ Bentley 台中展示暨服務中心新開幕！Flying Spur Speed 1,720 萬現身

我是廣告 請繼續往下閱讀
Bentley Flying Spur Speed 搭載 Bentley 著名的 W 型 12 汽缸引擎，發表於 2003 年，即將迎來第 20 週年，期間歷經多次改良優化，提升了37% 馬力及54% 扭力，更減少了25% 的污染排放量，每顆引擎須經過訓練精良且經驗充足的團隊歷時 6.5 小時打造，在問世 20 年、產出超過 105,000 顆 W12 引擎後，為追隨品牌 Beyond100 策略環境永續與產品電氣化的使命，即將逐步退下舞台。
全新 Flying Spur Speed 的問世，完整了最擅長打造 Grand Tourer 的 Bentley 產品線，訴求以駕駛導向為出發點的設計，結合經典著名的 Bentley 精緻工藝與 Mulliner 客製化，讓四門車型擁有俾倪業界的豐富且全面選擇。
Flying Spur Speed 身負品牌旗艦代表 W12 引擎，具備 635 PS 最大馬力以及 900 Nm 扭力高原，3.8 秒可完成 0 – 100 km/h 加速、極速可攀 333 km/h。配合 ZF 8 速雙離合器自手排變速箱，透過預先換檔模式帶來更快的檔位切換，減少速度與轉速落差，將動力完整傳遞輪上，6 檔可輸出最高極速，7、8 檔則為巡航檔位，將性能、舒適及節能巧妙合一。
配備於 Flying Spur Speed 的扭力分配系統，透過全時四輪驅動功能隨時監控車輛動態與反應回饋，分配不同前後軸扭力藉以提升轉向表現，感受車頭更為輕盈、車身更為平衡的整體動態。在 Comfort 與 Bentley 模式下，前軸輸出最多 480 Nm 供給抓地力與循跡性，Sport 模式則縮減前軸扭力至 280 Nm 以下，維持後軸較大扭力輸出，提供近似後驅車款的操駕樂趣。
標配 Bentley 動態駕駛系統含後輪轉向功能，透過 48V 電子防傾桿輔助車身動態，無論提升剛性或輕柔調性，讓不同面向操駕風格皆得以滿足。後輪轉向功能在高速時將後輪轉向前輪相同方向，提升過彎穩定與敏捷性；低速時則轉向相反方向，大幅加強靈活性並具備較短軸距變向反應，同時增進移動便利性。
Flying Spur Speed 採用增加至 15 款的 Dinamica 類麂皮搭配頂級真皮皮革點綴內裝，標配 Piano Black 黑色鋼琴烤漆飾板及台灣專屬多款不加費選配。值得一提 Bentley 所採用的 Dinamica Pure 材質與一般 Dinamica 不同，由 73% 回收聚酯纖維製成，展現對環境永續的重視與不遺餘力。
豪華車室同時也透過標配前、後座舒適套件展演，包含加熱與通風功能、多款按摩模式和座椅位置記憶，高達 24 向前座調整、14 向後座調整設定，讓駕駛與乘客皆能找到最適著坐點，降低旅途疲勞壓力。跑車踏板組與 Speed 字樣發光迎賓門檻，與車內椅面及飾板、車外 Speed 銘牌相互呼應。