▲ 暑期限定 Volkswagen 線上和線下展間活動 正式開跑

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此四車款之車主可至活動頁面「打造我的展間」，留下與愛車美好回憶，而吸引最多消費者「預約試乘」的展間車主，可獲「人氣車主賞」或「家族團結賞」，享最高價值新台幣2萬元之獎項。消費者則可於活動頁面「預約試乘」，或「分享展間」至個人 Facebook 頁面，便能參加「預約試駕賞」和「分享有禮賞」抽獎活動。此外，凡預約回廠之車主和賞車試乘之消費者，可享用「Volkswagen Bar」繽紛馬卡龍與夏季限定冰品，與此同時，台灣福斯汽車帶來T-Family 德藝休旅購車優惠，下訂 T-Cross 可得「2 萬元購車金」及「2 次免費保養」，T-Roc、Tiguan 及 Touran 則附贈 「第 5 年延長保固」 及 「2 次免費保養」，敬請把握機會搶先入主，感受 Volkswagen 無以倫比的駕馭魅力





「2023 德藝休旅展」車主可至活動頁面，點選「打造我的展間」，進行 LINE 綁定 My Volkswagen APP 帳號程序，通過車主身分驗證後，上傳個人暱稱及與愛車合照，並且寫下推薦愛車的理由，完成個人展間。其中，累積最多消費者「預約試乘」的展間車主可得到「人氣車主賞」或「家族團結賞」。而消費者如在活動頁面點選「預約試乘」，或在個人 Facebook「分享展間」，便可參加抽獎，獎項包含「預約試駕賞」與「分享有禮賞」。





「2023 德藝休旅展」獎項共分為四大類別：第一為「預約試駕賞」，透過任一車主展間進行預約試駕，並且實際完成試駕，就有機會抽 Volkswagen 折疊式收納箱、旅遊收納包或棒球帽等多項好禮；第二為「分享有禮賞」，公開分享任一車主之展間至個人 Facebook 頁面，便機會抽中德藝車用吸塵器，而「人氣車主賞」將獻給最多預約試駕數之展間車主，可獲 5,000 元電子服務禮券。最後則是「家族團結賞」，台灣福斯汽車車主社團之社長可提交車主參與活動之清單，單一社團累積車主擁最高預約試駕數者，即可獲得專屬社團車聚獎勵金，獎項分別為新台幣 2 萬元一名及 1 萬元兩名。活動詳請請上 「2023德藝休旅展」活動官網查詢。



