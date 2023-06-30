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暑期限定 Volkswagen 線上和線下展間活動 正式開跑

▲ 暑期限定 Volkswagen 線上和線下展間活動 正式開跑
▲ 暑期限定 Volkswagen 線上和線下展間活動 正式開跑

2GameSome - 有車賞

今年夏天，為歡慶「福斯人禮遇計畫」勇破 10 萬會員大關，台灣福斯汽車特別推出線上和線下展間活動；即日起至 8 月 31 日止，「2023 德藝休旅展」集結 T-Family 家族成員 T-Cross、T-Roc、Tiguan 和 Touran，敬邀車主和消費者共襄盛舉。

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此四車款之車主可至活動頁面「打造我的展間」，留下與愛車美好回憶，而吸引最多消費者「預約試乘」的展間車主，可獲「人氣車主賞」或「家族團結賞」，享最高價值新台幣2萬元之獎項。消費者則可於活動頁面「預約試乘」，或「分享展間」至個人 Facebook 頁面，便能參加「預約試駕賞」和「分享有禮賞」抽獎活動。此外，凡預約回廠之車主和賞車試乘之消費者，可享用「Volkswagen  Bar」繽紛馬卡龍與夏季限定冰品，與此同時，台灣福斯汽車帶來T-Family 德藝休旅購車優惠，下訂 T-Cross 可得「萬元購車金」及「次免費保養」，T-RocTiguan 及 Touran 則附贈 「第 5 年延長保固」  次免費保養」，敬請把握機會搶先入主，感受  Volkswagen 無以倫比的駕馭魅力

「2023 德藝休旅展」車主可至活動頁面，點選「打造我的展間」，進行 LINE 綁定 My Volkswagen APP 帳號程序，通過車主身分驗證後，上傳個人暱稱及與愛車合照，並且寫下推薦愛車的理由，完成個人展間。其中，累積最多消費者「預約試乘」的展間車主可得到「人氣車主賞」或「家族團結賞」。而消費者如在活動頁面點選「預約試乘」，或在個人 Facebook「分享展間」，便可參加抽獎，獎項包含「預約試駕賞」與「分享有禮賞」。

「2023 德藝休旅展」獎項共分為四大類別：第一為「預約試駕賞」，透過任一車主展間進行預約試駕，並且實際完成試駕，就有機會抽 Volkswagen 折疊式收納箱、旅遊收納包或棒球帽等多項好禮；第二為「分享有禮賞」，公開分享任一車主之展間至個人 Facebook 頁面，便機會抽中德藝車用吸塵器，而「人氣車主賞」將獻給最多預約試駕數之展間車主，可獲 5,000 元電子服務禮券。最後則是「家族團結賞」，台灣福斯汽車車主社團之社長可提交車主參與活動之清單，單一社團累積車主擁最高預約試駕數者，即可獲得專屬社團車聚獎勵金，獎項分別為新台幣 2 萬元一名及 1 萬元兩名。活動詳請請上 「2023德藝休旅展」活動官網查詢。

此外，本月「1-2-3-4-5」性能車款專屬方案持續實施中，包含 Golf GTI、全車系 R 車型和 Arteon 430 TSI R-Line Performance，同享前 35 期月付款車價「1.2%」、Volkswagen 原廠精品「20%」折扣優惠（需單次購滿NT$5,000）、「3 年」內兩次免費換油基礎保養（不含工資）、頭期款車價「4%」以及加贈第「5 年」延長保固，讓性能車迷一同感受熱血操控快感。除了性能車款外，指定車型可再得超值換購補助金，欲換購的車主將符合標準 Volkswagen 乘用車出售予台灣福斯汽車授權經銷商，並且於相同經銷商購買新款 Volkswagen 汽車，即可獲得最高 40,000 元購車補助金（折價金額視新購車型而定），指定車型另享有現金專案優惠。

台灣福斯汽車7月各式車款之優購方案同步實施中，同時保留內容修正權利，欲得知更多相關細節，敬請洽詢全台授權經銷商。

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