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Opel 台灣總代理歐吉汽車慶週年！全車系限量優惠價

▲ Opel 台灣總代理歐吉汽車慶週年！全車系限量優惠價
▲ Opel 台灣總代理歐吉汽車慶週年！全車系限量優惠價

2GameSome - 有車賞

Opel 台灣總代理歐吉汽車歡慶成立週年，為回饋消費者的支持，即日起至 7 月 31 日止推出全車系限量優惠價專案。同時，歐吉汽車特地於 7/1 (六) - 7/31 (一) 推出展間試乘活動，活動期間至全台展示中心或品牌體驗館預約試乘任一車型並留下資料，即可獲得限量「Opel 都會極簡墨黑提袋」。

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多項購車優惠專案：

  1. MOKKA ELEGANCE限量優惠價 101.9 萬元(適用於2023年第一季生產車型)。
  2. GRANDLAND GS 限量優惠價 117.9 萬元，入主加贈手機無線充電配備；GRANDLAND BUSINESS ELEGANCE MODERN+ 限量優惠價 132.9 萬元。
  3. ASTRA ELEGANCE都會版 限量優惠價 113.9萬元，入主加贈手機無線充電配備以及INTELLI-AIR空氣淨化系統；ASTRA GS潮流版 限量優惠價 119.9 萬元，入主加贈手機無線充電配備。
2023 年 7 月份優惠方案：適用期間2023/7/01-2023/7/31

MOKKA 車型

建議售價

本月優惠價

備註

ELEGANCE 1

$  111.9萬

$  101.9萬

(限量30台)

註1:

適用於2023年第一季生產車型


GRANDLAND 車型

上市優惠價

本月優惠價

本月購車加碼

GS

$  127.9萬

$  117.9萬

(限量20台)

贈送手機無線充電配備

(價值 $ 1萬元)

BUSINESS ELEGANCE MODERN +

$  138.9萬

$  132.9萬

(限量50台)



ASTRA 車型

上市優惠價

本月優惠價

本月購車加碼

ELEGANCE 都會版

$  117.9萬

$  113.9萬

(限量20台)

贈送手機無線充電配備

(價值 $ 1萬元) 以及

INTELLI-AIR 空氣淨化系統

 (價值 $ 5千元 )

GS 潮流版

$  123.9萬

$  119.9萬

(限量20台)

贈送手機無線充電配備

(價值 $ 1萬元)



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