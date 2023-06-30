▲ Opel 台灣總代理歐吉汽車慶週年！全車系限量優惠價

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多項購車優惠專案：
- MOKKA ELEGANCE限量優惠價 101.9 萬元(適用於2023年第一季生產車型)。
- GRANDLAND GS 限量優惠價 117.9 萬元，入主加贈手機無線充電配備；GRANDLAND BUSINESS ELEGANCE MODERN+ 限量優惠價 132.9 萬元。
- ASTRA ELEGANCE都會版 限量優惠價 113.9萬元，入主加贈手機無線充電配備以及INTELLI-AIR空氣淨化系統；ASTRA GS潮流版 限量優惠價 119.9 萬元，入主加贈手機無線充電配備。
MOKKA 車型
建議售價
本月優惠價
備註
|ELEGANCE 註1
$ 111.9萬
$ 101.9萬
(限量30台)
註1:
適用於2023年第一季生產車型
GRANDLAND 車型
上市優惠價
本月優惠價
本月購車加碼
|GS
$ 127.9萬
$ 117.9萬
(限量20台)
贈送手機無線充電配備
(價值 $ 1萬元)
|BUSINESS ELEGANCE MODERN +
$ 138.9萬
$ 132.9萬
(限量50台)
ASTRA 車型
上市優惠價
本月優惠價
本月購車加碼
|ELEGANCE 都會版
$ 117.9萬
$ 113.9萬
(限量20台)
贈送手機無線充電配備
(價值 $ 1萬元) 以及
INTELLI-AIR 空氣淨化系統
(價值 $ 5千元 )
|GS 潮流版
$ 123.9萬
$ 119.9萬
(限量20台)
贈送手機無線充電配備
(價值 $ 1萬元)