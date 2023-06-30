慶裕隆 70 年 Luxgen 全車系 70 萬零利率優惠
Luxgen 7 月呼應裕隆集團喜迎 70 周年，限時推出近年品牌最高額度的全車系指定車型 70 萬零利率分期專案。
2GameSome - 有車賞
為了回饋消費者對 U6 NEO 的青睞，Luxgen 本月再加碼推出限量 100 台專屬配備 RAYS 19 吋鍛造鋁圈的「U6 NEO RAYS 勁階版」，7 月入主享有勁階價優惠 84.8 萬（原售價 86.8 萬），再加碼升級歐風雙彩車色（價值 1.5 萬）。同步歡慶裕隆邁向 70 周年，感恩回饋推出購車優惠：自7/1(日)至7/31(一)入主 U6 NEO 全車系、URX NEO 7 人座車型現享「70 萬零利率分期專案」。
7 月暑期親子 DIY 遙控汽車「自」造活動 歡迎闔家一同參與體驗
呼應裕隆 70 周年深厚的造車歷史傳承與自主品牌薪火的延續，Luxgen 也特地於 7/8~9、7/15~16 店頭舉辦親子 DIY 遙控汽車「自」造活動，讓家長們可以趁暑假帶著家中的寶貝一起免費體驗親手從無到有打造一台遙控汽車，名額有限、敬請有興趣的大朋友、小朋友趕緊手刀向各地區的 Luxgen 生活館報名。欲知更多車款優惠詳情，歡迎至LUXGEN官網預約來店賞車，或電洽客服專線 0800-588-088。