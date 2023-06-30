▲ 2024 年式 BMW 4 系列全車系六車型登場！新台幣 255 萬元起

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鋒芒難掩 優雅與奔放兼具





豪華格局 升級完美智能科技





全新 2024 年式 BMW 4 系列全車系打造全面進化的豪華座艙布局，汲取了新世代設計語彙融合豪華氛圍，並導入多項頂尖前衛科技配備，包含極具未來感的懸浮式曲面螢幕(12.3 吋虛擬數位儀錶搭配 14.9 吋中控觸控螢幕)搭載全新 BMW iDrive 8.0 使用者介面，充滿現代美感的圖像式設計使介面在使用上更加直覺並提供專屬個性化與客製化設定。除了更人性化的操作介面，BMW 也將語音溝通植入，於 BMW iDrive 8.0 使用者介面結合全新世代的 BMW 智慧語音助理 2.0，車內成員不僅能為智慧語音助理命名、用更自然的語言邏輯來進行溝通，過程將更顯流暢與真實。全新 BMW 4 系列全車系更規劃了全面性的智能進化，標配智慧 Comfort Access 免鑰匙系統、BMW 手機數位鑰匙，即使車輛鑰匙沒有隨身攜帶的情況下也能輕鬆解鎖並啟動車輛，並同步導入手機無線充電裝置及無線智慧型手機整合系統(含 Apple CarPlay 與 Android Auto)，提供便利從容的用車生活。除此之外更搭載強大且全面的 BMW Personal CoPilot 智慧駕駛輔助科技，將車況抬頭顯示器、360 度環景輔助、遠端 3D 監控系統以及自動倒車系統全數列為全車系標準配備，給予駕駛最全面的保護，同時具備主動車距定速控制系統、盲點偵測系統、後方車流警示、倒車輔助攝影、自動停車與自動倒車輔助系統等功能，車側防撞輔助、前方車流警示、主動車道維持輔助讓駕駛隨時精準掌握路況與車輛狀態，在享受熱情操駕的道路上也能夠安全無虞。





除了頂尖的科技配備，全新 2024 年式 4 系列擁有更為細膩的座艙質感，透過精練的手法鋪陳全新撥桿式排檔設計，全車系自 420i M Sport 以上車型全面標配 M 多功能真皮方向盤含換檔撥片、深色鋁質格紋飾板、Sensatec 皮質細緻包覆儀錶檯、Sensatec透氣皮質的雙前座跑車座椅含電動腰靠與駕駛座記憶功能，430i M Sport 車型更追加 Vernasca 真皮內裝、電動玻璃天窗、具備16具揚聲器且最大總輸出達 464 瓦的 harmon/kardon 高傳真音響系統與駕駛座腰部寬度調整，提供極致的感官饗宴。4 系列 Coupé 雙門跑車更提供 M440i xDrive 車型，擁有 Vernasca 真皮包覆的 M 雙前座跑車座椅，不僅觸感柔軟更擁有完整的包覆性與支撐性，搭配 M 多功能真皮方向盤(含換檔撥片)與 M 駕駛座踏板組，並升級 M 碳纖維飾板、M 縫線安全帶，使全新世代 BMW 4 系列 Coupé 雙門跑車注入動感的跑車基因，完美詮釋 BMW 熱血跑格靈魂。





熱情渴望 追求極致操駕靈魂





在品味細膩的豪華身影之下，更隱含著對於駕馭的渴望，全新 4 系列全車系皆擁有完美的 50:50 車身配重，以及可滿足多種駕馭路況的全新懸吊系統減震筒設計，加上引擎室與後軸的剛性強化拉桿結構，搭配加寬的前後輪距及軸距，造就出絕佳的動態駕馭演出，同時也具備對手難以匹敵的操駕樂趣。全新4系列全車系 420i M Sport 及 430i M Sport 車型皆搭載 2.0 升 BMW TwinPower Turbo 直列四缸汽油引擎及 Steptronic 運動化 8 速手自排變速箱，具備雙渦流單渦輪增壓技術、高精準燃油缸內直噴、VALVETRONIC 汽門揚程可變和 Double-VANOS 雙可變汽門正時等技術，420i M Sport 具備 184 匹最大馬力與 300 牛頓米的最大扭力，0 到 100 km/h 最快僅需 7.5 秒；430i M Sport 則擁有 245 匹最大馬力與 400 牛頓米的最大扭力，0 到 100 km/h 最快僅需 5.9 秒，使駕駛暢享駕馭感動。性能代表BMW M440i Coupé xDrive引擎蓋下植入3.0升TwinPower Turbo汽油直列6汽缸汽油引擎，擁有 374 匹最大馬力與 500 牛頓米最大扭力，搭配 48V 高效複合動力與 Steptronic 運動化8速手自排變速箱，造就 0 到 100 公里/每小時僅需 4.5 秒的爆發力！此外，BMW M440i xDrive 也搭載 Sprint 衝刺功能，只要長按方向盤左側的換檔撥片，車輛電腦將立即切換至 Sport 模式，變速箱同時調整至目前轉速可容許的最低檔位，使駕駛需要急加速時能夠更加得心應手。



