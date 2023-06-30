陸軍八軍團歡慶生日　多元活動與訪賓分享喜悅

陸軍八軍團指揮部（30）日舉辦44週年隊慶活動，透過晉任授階典禮、戰技操演、官兵社團表演、裝備陳展及干城美展和懇親會，與各界貴賓及官兵家屬共同分享生日的喜悅與榮耀，指揮官呂坤修中將更期勉所屬官兵發揮團隊力量，以前瞻視野與改革創新思維，共同承擔新時代的任務與挑戰，以不負慶祝隊慶的薪傳意涵。
記者莊全成／高雄報導
隊慶系列活動首先由指揮官呂坤修為晉任軍、士官授階，在簡單、隆重的儀式中，讓受邀觀禮家屬與來賓一同見證表揚國軍晉任人員的榮耀。隨後，由部隊社團進行戰鼓、舞龍表演，以及相當受到歡迎的陸軍人形氣偶的熱舞演出，而特指部精采、震撼的綜合格鬥與戰技操演，以及陸戰隊樂儀隊操槍，更為沽動掀起高潮。
「八軍團、戰力強」絕對不是口號，而是全體官兵，不分彼此共同追求的願景與目標。呂坤修在致詞時強調，干城部隊44年來披荊斬棘，走過風雨，每遭逢重大事故時總在第一時間到達現場，特别是近年的嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）、曾文水庫清淤作業及協助登革熱防疫等重大任務，都充分展現官兵大愛和犧牲奉獻的精神。
呂坤修指出，隨著區域安全威脅不斷提升，所有訓練一定要帶著敵情練兵，將戰術戰法結合新式裝備與時俱進，配合戰演訓時機，反覆驗證，從嚴、從難、從實訓練，方能讓部隊從穩定中求進步，期勉官兵前瞻科技發展與戰場型態革新訓練，打造蛻變、強盛的陸軍。
此外，呂坤修亦偕同蕭啟郎、唐健風、沈禎等藝文界名家一同為美展開幕剪綵，以豐盛的繪畫、雕塑和書法等佳作，為隊慶增添藝文風采。