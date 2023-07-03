連續三月銷售突破 2,000 台！Hyundai 居非豪華汽車品牌前四大
國內汽車市場6月銷售成績出爐，今年以來展現高成長力道的HYUNDAI汽車依舊強勁勢頭，國產主力Tucson L及CUSTIN生產供應逐漸回穩下，6月總數2,082台，自第二季起已經連續三個月跨越2,000台的門檻，銷售續攀高峰；上半年加總銷售亦累計11,331台，年增成長68%為全部國產品牌最佳，正式超越日系勁旅躍居非豪華汽車品牌前四大。
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HYUNDAI汽車南陽實業在「每年一款國產新車、一款新能源車」策略下，近年國產化導入VENUE、CUSTIN以及大改款TUCSON L，完備的乘用車陣容且款款暢銷，此外全新世代的Hybrid油電、EV電動車與Turbo Hybrid渦輪油電等科技實力領先、廣泛布局的新能源車，國內均在第一時間引進，讓消費者親身體驗HYUNDAI汽車領先科技實力。至於品牌另一項高成長關鍵因素則是精準商用車經營，主力HYUNDAI Porter柴油小霸王以手排、自排變速系統與單廂、豪華Super Cab、雙廂的多元產品組合，成為中小企業頭家事業成長的最佳夥伴，連續蟬聯三噸半級距商用車銷售冠軍寶座；不僅如此，下半年預計新上市QT500，將銷售市場擴大到五噸級物流配送的中長程用途，持續邁向品牌下一階段成長目標。
展望下半年，預估全體汽車市場的生產銷售供應將逐漸回復到疫前水準，HYUNDAI汽車南陽實業持續強化現有陣容產品力，也將積極推廣品牌新能源科技與實體通路車展，讓更多消費者親身體驗品牌的卓越造車與科技實力。年中旺季敬邀體驗，本月(7月)試乘任一車款有機會參加週週抽SYM新世代跑旅MMBCU，入主指定車款另享三大好禮，詳情請洽全國HYUNDAI汽車展示中心。