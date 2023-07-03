▲ Nissan 推 Kicks「煥彩光耀版」限量 300 台

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打造個性化風格 KICKS「煥彩光耀版」限量上市 外觀內裝配備升級不加價
NISSAN KICKS以年輕動感外觀、靈活的操控性能並標配豐富的智行安全配備，廣受消費者青睞，2022年10月6日推出NISSAN KICKS全新改款至2023年6月止，銷售已達8,659台，持續穩坐小型跨界休旅冠軍。
裕隆日產延續NISSAN KICKS的年輕活潑性格，以打造個性化風格為理念，推出全新NISSAN KICKS「煥彩光耀版」，提供「煥白頂」及「耀黑頂」兩種車色，外觀特別設計以耀動跳色配件點綴，標配耀動橘擾流尾翼及耀動橘後照鏡，透過白、黑、橘跳色營造獨特前衛外型，提升個人化視覺感受；再升級精緻煥彩內裝，於中控台與車艙車門配備環艙炫彩氣氛燈，附有七種顏色可調控燈光大小及色澤變換，包含獵焰紅、魅影綠、霓幻藍、謎瀲紫、冰鑽白、暮光黃和星藍綠，打造煥彩光耀車艙，並搭載「天使之翼照地燈」，於車門開啟或以I-key解鎖時，左右車側展開白色雙翼，呈現時尚潮流的駕駛氛圍效果，同時提升夜間及清晨光線不足時上下車的安全性。NISSAN KICKS「煥彩光耀版」外觀內裝配備升級總價值達27,000元，加配備不加價，全台限量300台，超值汰舊換新價格80萬元起。
標配豐富智行安全科技 提供全方位行車安全守護及便利
NISSAN KICKS「煥彩光耀版」同時標配豐富的智行安全科技，提供完整的主動、被動安全防護，包含：ICC智慧型全速域定速控制系統、IEB防追撞緊急煞車系統、3A (AEB/ATC/ARC)主動全時防護系統、LDW車道偏離警示系統、BSW盲區偵測警示系統、RCTA後方車側警示系統、AVM 360度環景影像監控、MOD移動物體偵測系統、AHB遠近光燈自動調節系統等主動、被動安全系統外，還享有同級唯一PFCW超視距追撞警示系統，透過雷達加強偵測前車與前前車，在預測追撞可能的緊急時刻提供預警，為駕駛爭取更多的反應時間(註5)。
此外，車身採用UHSS超高剛性鋼材強化車體核心骨架，搭配ZONE BODY超剛性安全車體的運用，並標配EPKB電子駐煞車系統，搭配環抱式中控扶手，提升便利性及舒適性能，動力方面採用全新1.6G高效能HR16DE引擎，提供同級最強動力表現並成就與油耗的完美平衡表現(註6)，透過結合駕駛者、交通工具與生活環境，提供全方位的行車安全守護及便利，給予消費者安心的駕馭體驗。
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NISSAN KICKS「煥彩光耀版」外觀內裝配備升級不加價，為回饋廣大消費者支持與肯定，即日起至7月31日止，入主再享「NISSAN這夏有豪禮」限時購車優惠，贈送「SHARP 智慧美型AIoT空氣清淨機」及2萬元配件金、彈性分期輕鬆付及指定國產車型68無限延保等多項超值優惠，讓消費者同步享受優惠價格及配備升級產品魅力。