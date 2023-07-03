▲ Honda Connect 科技搭載確認！CR-V 預告八月上市！

CR-V自問世以來即穩坐全球車壇SUV領導者地位，以擘劃未來的造車思維，打造越野的強悍性能，融合房車的舒適性、旅行車的空間機能性，創造劃世代的嶄新商品，引領SUV級距風潮，深受各年齡層消費者喜愛，在台至今已累積27萬台的銷售佳績。 我是廣告 請繼續往下閱讀 全新世代all-new CR-V搭載動感大器外型、優雅質感座艙、跨級距車室空間及進化的Honda SENSING智慧安全主動防護系統，以全面五星等級設定的高規格安全標準外，更首次由CR-V導入Honda CONNECT先進智慧聯網，與進階動力科技，憑藉超越標竿再進化之姿，榮獲美國權威汽車媒體Car and Driver 評選為2023年「10Best Trucks and SUVs」，再度傲視車壇，奠定CR-V無可取代的SUV霸主地位。All-new CR-V 8月即將在台正式上市，開啟移動休旅新典範。欲知更多all-new CR-V後續釋出的最新消息，請持續關注Honda Taiwan官方網站或Facebook、Instagram訊息。連續三月銷售突破 2,000 台！Hyundai 居非豪華汽車品牌前四大Nissan 推 Kicks「煥彩光耀版」限量 300 台Lexus 6 月掛牌 3,003 台，連五月超越歷史紀錄Mazda 推 CX 系列享五年原廠保固與高額 0 利率