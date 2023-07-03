【試駕】Hyundai Ioniq 6 EV600顛覆你我想像的無聲快跑

Mazda 推 CX 系列享五年原廠保固與高額 0 利率

▲ Mazda 推 CX 系列享五年原廠保固與高額 0 利率
▲ Mazda 推 CX 系列享五年原廠保固與高額 0 利率

2GameSome - 有車賞

為滿足更多準車主多元的購車需求，以更自在的方式擁有日系精緻休旅車的非凡價值，台灣馬自達於七月份針對CX休旅全車系包含MAZDA CX-3/CX-30/CX-5/CX-9推出「高額0利率」和「五年原廠保固」的雙重優惠購車方案*，讓更多熱愛駕馭的朋友們皆可輕鬆展開擁車生活，親身感受MAZDA人馬一体的獨特操控性能。

我是廣告 請繼續往下閱讀
另外，「人馬一体」試乘會獲得許多喜愛MAZDA朋友廣泛的好評與支持。為了讓更多喜愛駕馭樂趣的消費者感受MAZDA快意奔馳的極致駕馭感動，台灣馬自達七月將接續在台北、台中、高雄加開三場全新MAZDA「人馬一体」試乘分享會。其中7/8（六）將由身兼汽車網站主編與二寶爸的敖啟恩（Andy）打頭陣，於MAZDA台北內湖旗艦據點分享駕馭MAZDA的獨特感受、7/15（六）則由沈慧蘭與林沅滸這對拉力賽車夫妻檔，前往高雄鳳山分享賽車手和車主的雙重身份所感受到的直覺駕馭快感；同時7/15還邀請到知名節目專業車評黃振源（源哥）到台中展間，分享MX-5這輛榮獲金氏世界紀錄認證的暢銷小跑車如何風靡全球，歡迎喜愛MAZDA品牌的朋友立即上網預約報名。

休旅車因其完備的安全性能配備、視野優勢、空間設計以及充滿操控性能的駕馭感，成為兼顧工作通勤和自駕出遊的理想選擇，在台灣市場受到廣泛的歡迎。MAZDA休旅全車系包括MAZDA CX-3/CX-30/CX-5/CX-9車輛設計體現在SKYACTIV-VEHICLE ARCHITECTURE車體上，藉由縱向環形結構提升剛性，懸吊結構傳遞路面力量，減輕車身重量之餘，座椅加強支撐性讓人體背部脊柱不易彎曲，減少疲勞感，並藉由提升輪胎支撐力，降低路面顛頗的不適以提升舒適性，透過G-VECTORING CONTROL PLUS G 力導引控制技術+ 讓車輛透過動力與煞車系統，從低速日常行駛，到高速運動駕駛的各種路況，皆能提升行車安全性、駕駛安心感與乘坐舒適性，幫助駕駛更有自信的發揮車輛性能，將駕駛者的操控意念精準轉化為線性流暢的車輛反應，讓休旅車除了實用性外，更能實現卓越「人馬一体」的操駕體驗。

MAZDA CX-3與MAZDA CX-30作為台灣市場都會跨界休旅的指標車款，以其輕巧時尚的外型和超越同級的安全豪華配備，深受年輕車主喜愛。不僅標配多項i-ACTIVSENSE主動安全科技，如前行煞車輔助系統(SCBS-F)、盲點偵測系統(BSM)、後車警示功能(RCTA)與車道偏移警示系統(LDWS)，還提供便利的智慧手機連結功能，支援Android Auto和Apple CarPlay連結，營造出人性化車室環境。特別是MAZDA CX-3 20S Signature車型，搭載無線充電裝置和無線Apple CarPlay功能，與數位潮流無縫接軌，再搭配多支揚聲器的BOSE®環繞音響系統，結合Nappa真皮座椅，打造出無與倫比的感官饗宴。MAZDA CX-3與MAZDA CX-30不僅擁有時尚外觀和豪華配置，更以卓越的安全性能和創新科技贏得消費者的喜愛，這兩款車型為年輕車主提供了全面的駕乘體驗，成為市場上的領先選擇。

MAZDA CX-5在競爭激烈的車市中，始終獲得對於美感和質感高標準消費者的青睞和支持。MAZDA CX-5身為品牌最具代表性的暢銷車款，以出色的SKYACTIV 全新動能科技、魂動（KODO）的流線外觀等，豐富的主被動安全科技i-ACTIVSENSE，加上2.5 Turbo SKYACTIV-G強悍動力與領先同級全車系標配智慧手機無線連結功能，同時擁有跑格性能與休旅舒適感的「人馬一体」駕馭感受到廣大消費者的青睞。出眾的外觀設計與細膩的內裝質感、駕駛座八向電動記憶調整附電動腰靠調整功能、前擋投影式全彩抬頭顯示器HUD，以及無線充電裝置與無線 Apple CarPlay，智慧便利的貼心設計帶給消費者更加自在的數位生活體驗。

搭載豐沛動力的MAZDA CX-9 擁有旗艦級休旅的大器外觀氣勢，搭配細緻內裝貼心設計，配備主動車距控制巡航系統(MRCC)、車道偏移防止系統(LAS)與主動式盲點偵測系統(BSM)，降低長途駕駛的疲勞累積，讓全家出遊更為安心，廣受家庭買家的好評。MAZDA CX-9 25T 2WD Premium更提供七人座車型，提供兼具安全、豪華舒適及便利性的配備，滿足七人座消費者的多元需求。MAZDA CX-9搭載 230ps/42.8kg-m 動力配置，作為品牌的旗艦休旅之作，以同級少見的三種後座空間配置與座椅形式，讓消費者能更自在踏上愉悅的擁車生活。

連續三月銷售突破 2,000 台！Hyundai 居非豪華汽車品牌前四大

Nissan 推 Kicks「煥彩光耀版」限量 300 台

Lexus 6 月掛牌 3,003 台，連五月超越歷史紀錄

Honda Connect 科技搭載確認！CR-V 預告八月上市！

我是廣告 請繼續往下閱讀