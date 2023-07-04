Ford Fiesta停產時間確認，7/7結束47年歷史

去年Ford宣布因市場萎縮與電動車計畫，因此Fiesta將要於2023年中停產，如今時間點出來了，就在幾天後的7/7，屆時Fiesta將結束47年的生涯歷史。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ×Ford表示因休旅與跨界等車型盛行，導致掀背車、房車等市場都受到嚴重萎縮，因此去年便宣布Fiesta將會在2023年中停產，然而除了市場因素，另一原因就是Fiesta的科隆工廠將用於生產電動Explorer。 如今時間邁入2023年中，近日也有消息指出Fiesta預計將於7/7就會停產，結束47年的生涯歷史，而市場地位與空缺則由相當受還迎的Puma接替，然而除了Fiesta，2025年則會輪到Focus。Fiesta將於7/7停產。×Fiesta將於7/7停產。停產除市場萎縮外，另一原因是工廠改用於生產電動Explorer。×停產除市場萎縮外，另一原因是工廠改用於生產電動Explorer。 據傳下一代Toyota GR Supra繼續與BMW合作，這代表Z4也會有下一代？ 連續三月銷售突破 2,000 台！Hyundai 居非豪華汽車品牌前四大Nissan 推 Kicks「煥彩光耀版」限量 300 台Lexus 6 月掛牌 3,003 台，連五月超越歷史紀錄