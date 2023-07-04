除了純電車，Hybrid、Mild Hybrid、Plug-in Hybrid到底差在哪?

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電動車已成顯學？
你一定聽見許多人說：「電動車是未來」，這句話說錯沒錯，說對卻也不盡然，不信且看當前電動車那佔比僅僅個位數的精美銷售數據，便知純電化車款受限於售價、里程與充電場域，目前仍難成主流，尚有好大的空間足以成長與進步。
從另個角度看，如今各式各樣油電複合動力新車的推出也幫著證明這論點，光說近期的就好，像是才剛發表的Hyundai Tucson L Hybrid以及Toyota Prius PHEV，雖說品牌、系統乃至車型皆有所不同，但卻不約而同都以油電複合動力作為動力架構，而且接連成就消費市場的轟動。
當然，聊到Hybrid這相對於百餘年汽車歷史仍屬新鮮的字眼，仍不得不從整套系統的基本架構談起，基本上，目前最容易看到的油電複合動力系統仍難脫Mild Hybrid(輕油電)、Hybrid(油電)與Plug-in Hybrid(插電式油電)三種，其中構造最簡單的Mild Hybrid通常只較傳統引擎多出一套將啟動馬達與發電機整合的簡單系統，頂多再添一套48V或24V系統協助供電而已，好處是成本不致過度膨脹，而缺點就在無論節能或動能面向上的輔助效果難免有限。而廣見於大量車款的Hybrid則在引擎之外另行增加一整套電動馬達與電池模組，透過馬達協助出力與動能回收系統補充電能，能讓油耗與動力表現更加突出，甚至低速也可能具備少許純電行駛模式，出入停車場或停等時可降低排氣污染的疑慮。
至於最近似電動車的Plug-in Hybrid除擁有整套功率更強的電動馬達以輔助引擎外，另外也加入更大容量的電池組提供一定里程的純電行駛能力，而除動能回收系統，Plug-in Hybrid也可利用充電裝置(如充電樁或充電線)補充電能，以達成更低的燃油消耗同時增進輸出效率，理論上，當然是所有Hybrid系統裡頭最理想的一種，除了製造成本與車價難免高昂。
Plug-in Hybrid + SUV 會不會更有搞頭？
既然我們都知道Plug-in Hybrid其實相對更合理，而當今車壇又以佔去半壁江山的SUV為市場顯學，那麼有沒有什麼熱門中型SUV也具備插電式油電複合動力系統呢？要我第一個想到的當然會是MG HS PHEV，前情提要一下，去年重返台灣市場的MG首發車系HS共計導入三車型，分別為搭載1.5升渦輪增壓引擎的1.5T、配置2.0升渦輪增壓引擎與四輪驅動系統的2.0T AWD以及同時具備1.5升渦輪增壓引擎與插電式電動模組的PHEV，其中MG HS 1.5T以91.5萬元的售價搭配180ps / 29.1kg-m的輸出適合預算型買家升級入主，而MG HS 2.0T AWD則以106.9萬元加上223ps / 37.8kg-m的進階動能與四驅架構，滿足喜好駕馭樂趣車主的需求。至於MG HS PHEV則具備上述插電式油電複合動力系統的一切好處，121.9萬元的售價也看齊同級Hybrid或傳統動力對手，並帶來更好的純電行駛里程以及291ps / 49kg-m強勁綜效輸出，而近300ps的動力輸出自然也就成為了HS最頂的車款與亮點。
那什麼樣的車主適合Plug-in Hybrid？
什麼樣的人更適合MG HS PHEV這般Plug-in Hybrid？仔細想想，原來自己就是最符合輪廓設定的目標族群，首先由於家住蛋殼外，每天通勤不是從林口到台北市中心就是得由基隆至內湖，因此油錢向來都是讓荷包破洞的理由之一，按照經濟部能源局測試數據每公升可跑75.2km的數據推估，若改開MG HS PHEV上下班將可大幅降低燃料費用支出至原本的1/5，也就是原本一個月得花5000元的油錢，變成只要一張小朋友就能輕鬆搞定，你看看，是不是超有吸引力？
還不只這樣，無論林口或基隆到台北單程大約20~30km，一日來回就是50~60km不等，這可還在MG HS PHEV約72km純電行駛里程的範圍內，也就是說，如果每天出門前是滿電狀態，條件得宜的情況下根本等於開著純電動SUV，完全不燒一滴油便能回到家，隔天再充滿電去上班，實際體驗後，不另跑長途幾乎不會花到丁點油錢。
而一旦假期需遠程出遊或偶有外縣市出差的狀況，也不會像電動車主需嚴謹規劃充電行程，甚至帶來里程焦慮的不安，因為MG HS PHEV不僅擁有電動車的純電效能，同時仍具備傳統動力系統長行駛里程且燃料補充便利的優勢，就算一言不合就環島，一樣輕鬆又恣意，完全按照燃油車使用習慣一點不構成問題，同時動力還更飽，油耗甚至低不少。
配備全上！成為車壇當紅炸子雞
然後可別以為MG HS PHEV就只有動力系統能誇口，從外到內的種種優勢更是蔚為風潮的理由，君不見歐風洋溢的動感設計，搭配精緻細膩的內裝鋪陳，甚至還有惹人垂涎的「冰峰白」座艙配色可選擇，洋洋灑灑諸如19吋大尺碼胎圈、雙前座電動調整加熱跑車座椅、全景式天窗、12.3吋全數位儀錶、10.1吋懸浮式觸控螢幕(含Apple CarPlay / Android Auto)、256 色環艙氣氛燈、無線充電板、PM 2.5空氣淨化系統、雨滴感應雨刷、BOSE劇院級環艙音響與防夾電動尾門一應俱全，更重要的還有全車系標配的MG PILOT 2.0 Level 2智慧駕駛輔助系統，一次就將ACC智慧型全速域主動車距巡航控制系統、AEB自動緊急煞車系統、LKA車道保持輔助系統、TJA交通壅塞輔助系統、BSD盲點偵測系統、LCA車道變換輔助系統、RCTA後方盲區偵測系統、DOW開門盲區警示系統、SAS智能限速系統、IHC遠近光燈自動調節系統、360°環景影像輔助系統、HDC陡坡緩降控制系統與HSA陡坡起步輔助系統等陣列車上，不僅確保行車安全更具保障，同時實現Level 2智慧駕駛輔助的舒適與便利。
想買PHEV？MG HS PHEV一定要列入購車清單！
值此當下，僅管電動化仍是大方向所趨，但如何達成目的所歷經的途徑才是癥結所在，依當前台灣用車環境，直至目前依舊有著家庭充電設備比例偏低與公共充電站數量不足的窘境，而且短時間似乎難有徹底解決的可能性，如此一來想要自在體驗電動車駕馭感受，卻又不想因充電配套而制約，堪稱折衷方案的插電式複合動力確有其獨到魅力，一旦再加入車型討喜、配備與車價門檻等客觀因素，放眼當今車壇，除MG HS PHEV之外還真沒太多好選項(再來可能就要往200萬元級距去物色)，更別說其還具備大氣設計、動感風格、精緻質感、豐富配備、強勁性能、周延安全與齊備行車輔助等種種優勢，連同並未背離主流家庭SUV級距的精準訂價策略，同樣的錢，卻能享受電動車的駕馭體驗並大幅降低行駛成本，也難怪MG HS PHEV自上市以來始終熱銷至今依舊一車難求了。