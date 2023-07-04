大樓爆炸193人受困！《行動急診室》2醫生對立 救人還是救醫生？
日本男星鈴木亮平於2021年主演的日劇《TOKYO MER行動急診室》廣受好評，劇情講述一支與時間賽跑的特殊醫療團隊「東京MER」，車輛配備巨型手術室，駕駛必須驅車前往災害現場救治傷患，甫開播至完結每週都締造高話題；製作公司就宣布拍成電影版《TOKYO MER行動急診室》，故事把更大規模的巨型災難場面登上大銀幕。電影中，「東京MER」跟「橫濱MER」發生爭執，眼見大樓爆炸，醫生對於搶救順序各持己見。
記者陳雅蘭/綜合報導
《TOKYO MER行動急診室》電影預告中，豪華演員陣容再次集結，「東京MER」的鈴木亮平、賀來賢人、菜菜緒和石田百合子等明星紛紛回歸；更加入全新團隊「橫濱MER」，這支是由厚生勞動省（等同衛生部）新設立的團隊，成員們都是醫術超群的頂尖醫師，但在救護理念與政治派系中，兩者皆為水火不容的存在，雙方在面臨巨大災難的同時，也點燃最強MER的戰爭。
《TOKYO MER行動急診室》電影版將面臨高難度的搶救行動，橫濱摩天大樓發生爆炸，193人受困其中。救命醫療團隊「東京MER」的主任醫生喜多見幸太（鈴木亮平 飾）堅信拯救生命不能等，決心冒險進入事故現場。然而「橫濱MER」的鴨居友（杏 飾）卻持反對意見，認為醫生要顧好自身安全，才能拯救生命。兩者間截然不同的理念引發激烈衝突，也將「東京」和「橫濱」之間的競爭推向高峰。電影版《TOKYO MER行動急診室》7月28日在台上映。