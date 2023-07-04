比特斯拉Model Y還便宜20% 小鵬G6看起來真的太香了！

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小鵬G6採用了該品牌最新一代SEPA 2.0底盤架構，並使用前後一體式鋁壓鑄工藝技術，這樣的做法將可以降低製造成本，不過關於這輛車的電池組大小目前尚未得知，但是關於電池的屬性，小鵬汽車已經確認將提供磷酸鐵鋰以及鎳錳鈷三元鋰電池系統，並且依照動力以及電池續航區分成580 Long Range Max & Pro、755 Super Long Range Max & Pro以及700 4WD Performance Max等車型，續航里程分別為580公里、755公里以及700公里，動力方面單馬達為297匹/44.9公斤米、四驅版雙馬達為487匹/67.4公斤米。
而這輛車也受到當地市場的歡迎，在預售的前72個小時就收到了2.5萬張訂單，小鵬汽車想要藉由這輛車與特斯拉以及比亞迪競爭，但是今年前五個月的銷售量顯示，對比去年其車輛的交付數量減少了38.9%，僅有32,815輛車交付到消費者手上，導致第一季的營業額下降至45.9%，虧損更擴大至38.9%，這些對於品牌來說都是負面消息，而小鵬G6可不可以擔任拯救該品牌的救世主，這就要看這輛車究竟有著多麼優秀表現了，但重點是他們要先做出這輛車，才可以開始交付車輛給車主們。