主攻東協市場 Mitsubishi 全新自主開發休旅車將在 8/10 首次亮相

比特斯拉Model Y還便宜20% 小鵬G6看起來真的太香了！

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

在中小型的電動休旅市場當中，特斯拉Model Y算是霸主，雖然台灣導入的時間有些晚，但依舊受到不少車迷的喜愛，但現在對岸出現了一輛更有吸引力的小鵬G6，這輛車只要20.99萬人民幣，折合台幣約90.5萬元的價格，比特斯拉Model Y還便宜了20%，而且續航里程還來到了755公里之譜，超過了Model Y成為該級距當中的佼佼者。

我是廣告 請繼續往下閱讀
小鵬G6有著強大的價格吸引力，其續航力超過Model Y，在市場上掀起熱烈討論。
小鵬G6有著強大的價格吸引力，其續航力超過Model Y，在市場上掀起熱烈討論。
小鵬G6採用了該品牌最新一代SEPA 2.0底盤架構，並使用前後一體式鋁壓鑄工藝技術，這樣的做法將可以降低製造成本，不過關於這輛車的電池組大小目前尚未得知，但是關於電池的屬性，小鵬汽車已經確認將提供磷酸鐵鋰以及鎳錳鈷三元鋰電池系統，並且依照動力以及電池續航區分成580 Long Range Max & Pro、755 Super Long Range Max & Pro以及700 4WD Performance Max等車型，續航里程分別為580公里、755公里以及700公里，動力方面單馬達為297匹/44.9公斤米、四驅版雙馬達為487匹/67.4公斤米。

而這輛車也受到當地市場的歡迎，在預售的前72個小時就收到了2.5萬張訂單，小鵬汽車想要藉由這輛車與特斯拉以及比亞迪競爭，但是今年前五個月的銷售量顯示，對比去年其車輛的交付數量減少了38.9%，僅有32,815輛車交付到消費者手上，導致第一季的營業額下降至45.9%，虧損更擴大至38.9%，這些對於品牌來說都是負面消息，而小鵬G6可不可以擔任拯救該品牌的救世主，這就要看這輛車究竟有著多麼優秀表現了，但重點是他們要先做出這輛車，才可以開始交付車輛給車主們。

小鵬汽車想要藉由G6這輛車再度打開市場，預售前72小時就已經收到了2.5萬張訂單。
小鵬汽車想要藉由G6這輛車再度打開市場，預售前72小時就已經收到了2.5萬張訂單。
G6車內表現相當簡潔、寬敞，與特斯拉Model Y有著相同的感受。
G6車內表現相當簡潔、寬敞，與特斯拉Model Y有著相同的感受。

世界汽車已經是中國的天下！2023年第一季成為全球最大汽車出口國

科技配備上身 越野更輕鬆　全新大改款 Ford Ranger WIldtrak 試駕

【車勢星聞】《我和我的賽車老爸》李玉璽、涂善存展現換帖好友情

Mercedes-AMG SL 63 4Matic+ Motorsport Collectors Edition

我是廣告 請繼續往下閱讀