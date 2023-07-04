▲ Red Bull 車隊 Max Verstappen 回歸紅牛賽道奪冠

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Red Bull車手Sergio Pérez同樣發揮出色的速度，縱然從第15位起步只能遙望勝利，但持續追趕前位超車，在賽事末段更與法拉利車手Carlos Sainz互相競速，在一連進行6圈後，由Pérez成功奪下頒獎台的最後一席。
Max Verstappen表示：「這是不可思議的周末！連三場賽事我能夠暢快駕駛，取得領先按計劃完成比賽，最後一次停車換胎的策略看起來是瘋狂的決定，但我知道，我們能做到並利用它完成最快圈速的成績！」
最終以第三名完賽的Sergio Pérez也指出：「這是一場真正精彩的比賽，展現我們的極速，能和Carlos這樣的車手競速是一種樂趣。在經歷了幾場棘手的比賽後，能夠重回正軌，恢復速度和狀態真的很棒，但我的身體還尚未完全恢復，期待在下一場銀石車道前恢復狀態。」
「沒有風險，就沒有樂趣！這一次的勝利是為了Dietrich！」首席執行官和車隊負責人Christian Horner表示，比賽展現出Red Bull創辦人馬特希茨（Dietrich Mateschitz）堅持的信念，採取與競爭對手的差異策略，創造出讓觀眾過癮的賽事，並勇於在最後一圈爭取最快圈速，挑戰額外停車換胎的風險。這是Red Bull車隊自Dietrich去世後第一次回歸紅牛賽道，「我們能感受到他的熱情精神無處不在。」
Verstappen在本週展現制霸主場的氣勢，奪下他生涯在奧地利大獎賽上的第四場勝利，也是本季的第七次勝利，保持Red Bull 車隊在本年度的不敗紀錄。Verstappen目前在車手錦標賽積分榜上累積229分，領先Pérez 81分。下場英國大獎賽將在7月9日台灣時間晚間10點舉行。