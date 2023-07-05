小A辣演《戲說台灣》遭批不男不女 她訴心聲：我也想更像女孩
人氣網紅小A辣臉書擁有百萬粉絲追蹤，卻時常因性別問題被酸民議論。近日她演出《戲說台灣》，有網友直言「是沒人了嗎？請一個男不男女不女，跟泰國一樣，社會亂源」，對此，小A辣也高EQ回應，會朝更秀氣的模樣前進。
記者薛羽彤/綜合報導
小A辣日前受邀出演《戲說台灣》，近日她的戲份播出後，卻受到酸民批評「就完全看的出來原本是男人，有的真的看不出來，那真的就服了，小A辣不行」、「是沒人了嗎？請一個男不男女不女，跟泰國一樣，社會亂源」，小A辣看到評論後在IG上回應，坦言其實當初考慮很久要不要接受邀約，「因為我想到我本來的性別，如果來演一定會害節目被說嘴」。
對於網友說他不男不女，小A辣訴說內心話「我也很想把自己的樣子弄更像女孩」。為了這些負面聲音，小A辣沒有動怒，反而想著如何讓自己變更美，「到時候我要再次把鼻子換成自體肋骨，希望到時候能讓臉更秀氣」。小A辣貼文一出，收到許多網友鼓勵、安慰，「A辣下次可以演觀音菩薩。祂放棄男兒身解救眾生，符合事實」、「不用活在別人嘴裡」、「他們這種才是社會亂源，真可笑」、「為了變美 我覺得你已經很努力了」、「那些酸民活得很悲哀」。
小A辣2018年開始進行提眉、降髮際、豐額等多項手術，2020年飛往泰國進行性別重置手術，手術花了4個小時，躺在床上一周才能下床。2021年她正式到戶政事務所更改性別與名字，成為女兒身。