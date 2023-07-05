白冰冰換上30年前禮服大秀日本演歌 「衣服拉不起來」乾脆露美背
白冰冰、陽帆主持的節目《我愛冰冰Show》推出「大牌秀」單元，邀來日本男星「城田純」上節目，城田純有著西班牙血統，所以五官特別深邃，外加體型高眺，外型相當帥氣。而白冰冰為了節目，更搬出30年前的禮服，轉身秀出大露背，眾人一看驚呼，但白冰冰也自嘲：「這不是露背，是（拉鍊）拉不起來。」笑翻眾人。
記者郭佩蓉/綜合報導
城田純首登《我愛冰冰Show》，帶來〈Chance〉一曲，動感曲風搭配他擅長的拳擊演出，精彩的演出搏得一票女生的尖叫聲。城田純的弟弟城田優也是人氣明星，兄弟倆在日本作品無數，加上高顏值所以很受歡迎！其實城田純還是飾品設計師，上節目時身上的項鍊和戒指都是自己的作品，當主持人白冰冰介紹他手上的戒指時，都忍不住偷牽他的手，最後直接投懷送抱，窩在城田純的懷中直呼「我的菜」。
白冰冰也精心安排日本演歌大秀，一連演唱兩首經典日文歌曲。她先換上日本男子傳統服飾表演〈旅笠道中〉一曲，嗓音帶有濃濃演歌味，舉手投足詮釋出飄泊浪子的心聲，接著白冰冰再換上一身白色禮服，挑戰日本知名動漫歌曲〈殘酷天使〉，動感的節奏，流暢的日文歌詞，連陽帆都讚不絕口：「這段表演真的非常道地，台灣演歌的天后就是白冰冰，不論是男生或是女生，都是完美的詮釋。」而白冰冰也對年輕人喜歡的歌曲越來越有心得，每一次的表現都希望讓大家刮目相看。
白冰冰演唱〈殘酷天使〉時，城田純和陳思瑋也一起加入，其中陳思瑋完全不會日文，用國、台、英語的發音硬背歌詞，在短短兩天內苦練而成，連城田純也對他十分讚賞。本集節目也邀來吳申梅、林久登、陳孟賢、李子森、杜忻恬、蔡佳麟、李明洋、甲子慧、吳欣達、明亮、蔡亞露等堅強陣容，精彩絕倫的歌唱秀就在7月8日晚間8點中視《我愛冰冰Show》。