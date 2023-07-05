分紅保單捲土重來！大型金控加入戰局　專家：購買前先搞清4件事

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富邦人壽執行副總經理董采苓認為，面對無法預測的大環境，民眾對於保險保障及想穩健累積資產需求日益提高，而分紅保單進可攻、退可守，兼具「壽險保障及紅利分享」的特性，面對景氣差的時候，享有基本保障與預定利率最低保證，在景氣好轉時，還有機會依保單的經營績效，分配到更多的保單紅利，兼顧保障與長期累積資產的優勢，是保守及穩健型客戶資產配置的不錯選擇。
不過，有些消費者聽到分紅保單，容易陷入的迷思是直接把分紅保單視為投資工具，傾向關注投資或分紅績效。保誠人壽總經理王慰慈提醒，分紅保單的目的是以建立家庭財務自由出發的保障規劃，消費者應從自身與家庭的需求出發，分析保險公司是否能提供多元且完整的分紅保單產品選擇，以滿足人生不同階段的保障需求。
保誠人壽總精算師暨財務總監陳右越認為，關心分紅預期報酬率很正常，但消費者要留意紅利分配會受到多種因素影響，包括累積經營績效、預期未來的投資前景、投資報酬率、理賠率、保單脫退率及長期償付能力等。消費者挑選分紅保單時，應從保險公司長期的分紅紀錄中去了解，並謹記分紅保單的重點在於中長期穩健的保障，而非短期投資績效。
理財專家郭莉芳今日受訪時則提醒，民眾在考慮投保分紅保單前，有4大注意事項要先了解。首先，分紅是不保證的、每年可能分配的金額也不固定；二、短期內不保本，年繳保費要扣除費用率等相關成本後，才拿去投資，因此相關的投資收益與績效，並非全額的累積年繳保費，因此，如果保戶在投入前幾年想要提前出場，有可能是拿不回全部保費的。
再來，分紅保單第2年起才可能有分紅，且非現金給付，紅利會用來增加保額或是儲存生息；四、分紅保單並非是分享「保險公司的整體獲利」績效，而是依據該張分紅保單的虛擬分離帳戶的投資績效來分配紅利。如果看好公司的經營能力，還不如去買該公司股票當股東。
另外，她表示，業務員在銷售前，應該都要出具該建議保單的詳細建議書，詳列出各年度應繳保費、保障額度、可領的生存金、每個年度末的解約金以及預期可領到的紅利等數字，要知道分紅保單何時可拿回本金，就要看哪一個年度末的解約金高於總繳保費，否則在此之前解約就是虧錢的，尤其是很在意保本的客戶，更要留意這些數字。
至於什麼人適合買分紅保單？公勝保經行銷總監張祐滋受訪時建議，如果理財性格較為保守，或是過去曾有過股票或是基金投資虧損經驗的人，分紅保單是個可以考慮的理財選擇。不過，張祐滋也提醒，民眾評估購買分紅保單前，除了看建議書內的低分紅、中分紅、高分紅的試算表外，最好也先問清楚該公司過去的分紅實現率，雖然過去績效無法代表未來，但分紅實現率較高，也比較安心。