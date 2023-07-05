派翠克翻出iPod充電！一播超震驚「我把一首歌暫停了15年」
30歲派翠克從《大學生了沒》節目發跡，投入綜藝主持多年，近年擔任《小姐不熙娣》助理主持，網友肯定他笑哏不斷、控場功力極佳，人氣暴漲，工作邀約變多，他昨（4）日在粉專透露，翻出塵封以久的iPod，一按播放鍵竟然可以運作，多年前暫停的那首歌自動播送著，驚呼：「我把一首歌暫停了15年。」
記者楊穎軒／綜合報導
派翠克表示，昨天起床找出以前買的iPod shuffle，想知道當年那個愛玩無名小站跟即時通的男孩都在聽什麼歌，他把從書桌抽屜翻出的兩台都充上電，只有一台可以使用，接著把當年原廠附的有線耳機插上去，要按播放鍵的時候心跳加速，不知道在緊張什麼，結果耳機裡傳出盧廣仲2008年的〈早安晨之美〉歌詞「不管你睡的多晚起的多晚，晨之美永遠在這裡...」
「居然還能播！！不對！！重點是居然還是從中間一半開始播！那不就代表那個暫停，那個最後一次聽他的15歲的我，下一次把這首〈早安晨之美〉聽完居然是30歲的時候」，派翠克覺得一切都太魔幻，腦袋跑出好多小時候的畫面，「不知道15歲的我會不會喜歡30歲的我？也不是想很詩人的做個什麼結論，只是覺得時間真的過好快，要一直很珍惜呢！一首等了15年才播完的歌。」
貼文一出，引發網友熱烈討論，「這篇文章好棒，讓人陷入青少年時期的回憶」、「年紀大了，常常翻到某個東西，接收到某段記憶，時光就會回到那時，幸福的感覺都會湧上來！真的」、「時間暫停15年，太酷了」、「什麼！這首歌有15年了」、「應該再按暫停鍵，等45歲聽下一part」！