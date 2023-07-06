BMW的移動客廳，BMW iX xDrive50試駕

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iX對於BMW來說有著重大意義，除宣示開發電動車能力與想法，更是擔任其它車型開發的奠基者，也因如此iX在設計方面就沒依循現有產品脈絡，其目的就是要給世人新形象，這部份我們在先前試駕iX xDrive40時對於外型設計、座艙格局鋪陳等就已感受到它的新穎，至於此次試駕的iX xDrive50則有哪些不同與特色？
首先在硬體部分相較於iX xDrive40，iX xDrive50所配置的電池容量就從76.6kWh加大至111.5kWh，續航里程也因此提升超過200公里來到630公里，對於該級距買家來說時間就是金錢，更高的里程於外出時相對就能減少充電次數，當然也能降低里程焦慮。
再來就是iX xDrive50的動力輸出也有大幅提升，523hp/78kgm不僅比iX xDrive40更加出色，其規格數據更是媲美超跑水準。當然駕駛iX xDrive50不用像超跑一樣隨時處於緊繃狀態，只要正常略帶細膩的方式踩踏加速踏板，iX xDrive50會以極為輕快的反應推動車輛。倘若想要加速或更快的速度，只要稍微加深踏板深度就會立即給予強勁能量作為回饋，若是突然重踩則是會有如被火車撞到般能力道湧現，而且這還只是在一般模式狀態，Sport模式則會有更令人噁心且懼怕的加速。在這貼心提醒，若要進行此動作請告知其他乘員及閉上嘴巴，以免突如其來的強大推力會咬到舌頭。
對BMW有興趣的消費者有部分是喜愛品牌所給予的操駕樂趣，不過對於電動車來說，iX xDrive50 2.5噸的車重與523hp馬力都考驗著調校的功力，而BMW辦到了。只不過畢竟iX xDrive50為休旅車設定，彎中物理慣性及側傾仍無法避免甚至還有些明顯，但很快的懸吊就會立即支撐車輛，接著就會感受到底盤與輪胎緊緊咬住路面劃過彎角，並也能掌握到所有的動態反應，唯一要注意的就是由於動力輸出實在太過強大且直接，因此出彎時加速踏板深度要有細膩掌控。
先前有說iX為帶來新想法，因此在設計方面有著跳脫框架的全新獨特思維，而純外觀座艙也同樣如此，12.3吋數位儀錶/14.9吋中控觸控螢幕與如中島般的鞍座和座椅設計，營造出如身處在豪宅客廳般舒適，而iX xDrive50更配備多達30支揚聲器的Bowers&Wilkins音響系統，則進一步帶來家庭劇院聆聽享受。
至於配備方面iX xDrive50有新增自動變換車道功能，另外原本配備的AR擴增實境則從原本中控螢幕移至數位儀表，如此一來能提供更直覺快速的辨識效果。至於其餘如曲面螢幕、iDrive 8、iDrive旋鈕木紋飾板、橄欖葉鞣製天然真皮儀表/座椅、主動車距定速控制、主動車道維持、自動倒車輔助、手機數位鑰匙…等全都和iX xDrive40相同。
或許你會認為iX xDrive50與iX xDrive40無論外觀造型或是座艙用料與配備都幾乎相同，但兩者之間卻有著100萬元的價差，不過iX xDrive50有著523hp/78kgm更強大的動力，續航里程則增加200公里達630公里，更暢快駕乘體驗與降低充電次數和里程焦慮，讓旅途更輕鬆省時，這100萬元划不划算你自己算算。