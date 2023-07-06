外貌更有型 福斯T-Cross小改款變得更吸睛

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目前官方的新聞稿僅釋出了R-Line車型，這輛車在車頭部分換上了全新的IQ.Light LED矩陣式頭燈，而日行燈條也直接貫穿了放大的水箱護罩中央，可以看到保桿兩側還有著三角形樣貌的進氣口，搭配著中央隔柵狀的下氣壩顯得頗有運動感受，而保桿同色烤漆部分為R-Line車型專屬，若是入門版本車款將會採用黑色霧面防刮材質鋪設。
車尾同樣採用的貫穿式尾燈設計，但現在尾燈式樣變成了X字型，象徵著Cross的跨界風格，R-Line車型在下保桿還有著格柵狀的飾版風格搭配，不過採用了隱藏式的排氣尾管配置，小改款過後將有三種全新顏色的選擇，包括了圖片中的葡萄黃，還有金屬藍以及金屬紅的配置，輪圈部分則有16吋以及17吋的搭配。
內部變化是最為明顯之處，這輛入門的車款原本在儀表台採用硬質塑料搭配，但原廠表示現在將會用質感更好的軟質材料鋪陳，而駕駛座前方的全數位儀表將依據車款等級不同而有8~10吋不等的配置，中央車載娛樂系統的螢幕位置升高，並且有著8吋以及9.2吋的搭配，此外空調系統也變成了觸控式調整，加上更新的ADAS系統，讓駕駛不論是開車或者是乘車氛圍都有更好的感受。
動力系統則完全沒有變化，也沒有任何電動化的腳步，維持著1.0 TSI三缸渦輪以及1.5 TSI四缸渦輪的配置，前者有著95匹以及115匹兩種不同輸出，而後者的最大馬力來到150匹，根據市場不同有著5速手排、6速手排以及7速DSG雙離合器變速箱的選擇，並且皆採用前驅的方式，目前這輛車將會在2024年第一季上市，台灣市場很快就會看到這輛車出現。